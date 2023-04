Exportações chinesas crescem pela primeira vez em seis meses

A- A+

As exportações da China aumentaram em março pela primeira vez em seis meses, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (13) pela alfândega do país. A notícia surge no momento em que o país continua sua recuperação econômica após o fim das severas restrições pela pandemia da Covid-19.

As exportações totais aumentaram 14,8% em relação ao ano anterior, de acordo com esses dados, que mostram um salto significativo em relação a março de 2022, quando os bloqueios pelo vírus prejudicaram a atividade econômica.

Esse aumento, o primeiro desde setembro, surpreendeu os observadores econômicos, muitos dos quais esperavam uma nova queda, segundo a Bloomberg News.



Por outro lado, as importações retraíram 1,4%, disse a administração aduaneira.

