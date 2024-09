A- A+

EXPORTAÇÃO Exportações crescem 1,4% e importações crescem 7,6% no 2º trimestre ante 1º trimestre Na comparação com o segundo trimestre de 2023, as exportações apresentaram alta de 4,5%

As exportações cresceram 1,4% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre de 2023, as exportações apresentaram alta de 4,5%.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, cresceram 7,6% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, as importações apresentaram alta de 14,8%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial.

No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume.

Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.



