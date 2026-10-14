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MERCADO Exportações da China disparam e colocam superávit comercial no caminho de um recorde Venda de produtos chineses para outros países cresceu em setembro no ritmo mais acelerado desde o fim da crise financeira global. Chefe do FMI dá um puxão de orelha nas duas maiores economias do mundo

Um aumento recorde das exportações da China superou em muito suas importações em setembro, à medida que o vasto setor industrial do país produziu em larga escala carros, painéis solares, equipamentos elétricos e outros bens destinados a mercados de todo o mundo.

Em Bangkok, a direto-gerente do Fundo Monetário Internacional ( FMI), Kristalina Georgieva, pediu que os Estados Unidos reduzam o déficit fiscal em meio a problemas no mercado de títulos e instou a China a diminuir sua dependência das exportações.

O país registrou um superávit comercial de US$ 133,5 bilhões no mês passado, o segundo maior valor mensal já registrado, de acordo com a Administração-Geral das Alfândegas da China . Os números mais recentes indicam que a China caminha para superar com folga o recorde de US$ 1,19 trilhão de superávit comercial alcançado no ano passado.

Espera-se que mais um mês de disparada das exportações intensifique ainda mais as tensões com muitos parceiros comerciais, inclusive na Europa, onde a insatisfação com a enxurrada de veículos chineses e outros produtos está levando alguns líderes a propor uma espécie de “botão de emergência” (kill switch em inglês) para bloquear a entrada de mercadorias da China.

Os economistas divergem sobre quanto do enorme superávit comercial chinês é impulsionado pelo crescimento das exportações e quanto decorre da fraqueza das importações. Uma moeda desvalorizada ajudou a tornar os produtos chineses mais competitivos no exterior, ao mesmo tempo que elevou o custo dos produtos importados no mercado interno.

O valor do renminbi, a moeda chinesa, caiu mais de 14% em termos reais — ajustados pela inflação — em relação a uma ampla cesta de moedas desde março de 2022, segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), uma instituição pertencente aos bancos centrais do mundo, incluindo o da China. Março de 2022 foi quando a China iniciou um confinamento de dois meses contra a Covid-19 em Xangai, que provocou um impacto duradouro na confiança dos consumidores.

Os amplos incentivos fiscais concedidos aos exportadores também impulsionaram o boom das exportações. Esses benefícios custaram ao Ministério das Finanças da China cerca de US$ 318 bilhões no ano passado.

A Administração-Geral das Alfândegas informou que as exportações dispararam 36,3% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foi o maior crescimento percentual anual das exportações chinesas desde julho de 2010, desconsiderados os meses em que os números foram distorcidos pelo calendário do Ano-Novo Lunar. As exportações alcançaram o recorde de US$ 447,2 bilhões.

O superávit comercial de setembro ficou atrás apenas do registrado em janeiro de 2025, quando o calendário do Ano-Novo Lunar levou os exportadores chineses a antecipar pedidos antes do feriado prolongado.

Puxão de orelha do FMI

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, advertiu as duas maiores economias do mundo de que será necessário adotar mudanças dolorosas nas políticas econômicas para reduzir os crescentes desequilíbrios fiscais e comerciais.

Ela afirmou que os EUA não conseguirão reduzir sua crescente dívida pública apenas por meio do crescimento econômico, sem ajustes nos impostos ou nos gastos, enquanto a China precisa reorientar seu modelo de crescimento, baseado nas exportações, para dar mais ênfase ao consumo interno.

Em discurso durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, realizadas em Bangkok, Georgieva destacou as economias avançadas — especialmente os Estados Unidos e os países europeus — como os “piores infratores” no que diz respeito ao excesso de endividamento.

Segundo ela, a alta dos rendimentos dos títulos públicos de referência está repercutindo também nos países de baixa renda, que já foram obrigados pelos mercados financeiros a restringir seus empréstimos.

Questionada sobre a necessidade de os EUA adotarem uma política fiscal mais restritiva, Kristalina Georgieva afirmou que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, reconhece que os níveis de déficit e de endividamento do país são excessivos e precisam ser ajustados para garantir maior sustentabilidade das contas públicas.

Ela acrecentou que as autoridades americanas apostam sobretudo na manutenção de um ritmo forte de crescimento econômico para ajudar a reduzir a dívida. Ela ponderou, porém, que a expansão da economia, embora contribua para esse objetivo, não será suficiente para promover os ajustes necessários no ritmo exigido.

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