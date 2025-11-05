A- A+

Exportação Exportações de manga do Vale do São Francisco para os EUA são anunciadas em workshop Mesmo com novas tarifas americanas, setor estima enviar 40 mil toneladas da fruta na próxima safra, um aumento de 8%

Mesmo com as novas tarifas adotadas pelos Estados Unidos no início do semestre, produtores de manga do Vale do São Francisco estimam ampliar em 8% as vendas para o mercado norte-americano na safra de 2025, com a exportação prevista de 40 mil toneladas da fruta. Na safra de 2024, o polo exportou 237 mil toneladas, sendo 37 mil destinadas aos Estados Unidos, o equivalente a 15% do total, movimentando cerca de US$ 46 milhões.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5), em Petrolina, durante a 15ª edição do Workshop Internacional da National Mango Board no Vale do São Francisco. O evento, realizado na sede da Valexport (Associação dos Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco), reuniu produtores, exportadores, técnicos, engenheiros agrônomos, pesquisadores e consultores para discutir qualidade, sustentabilidade e competitividade das mangas brasileiras no mercado internacional.

O gerente de Relações com a Indústria da National Mango Board, César Fávero, comemorou a repercussão do Workshop, ressaltando a importância e os resultados positivos da parceria técnica e científica entre Brasil e Estados Unidos. “Nestes 15 anos, a qualidade da manga originária do Brasil tem se elevado. A frequência de envios também está sendo muito consistente e isso só tem a agregar ao aumento de consumo de mangas nos Estados Unidos”, frisou.

De acordo com Tássio Lustoza, gerente Executivo da Valexport, o Workshop vem se consolidando como um fórum essencial para atualizar os exportadores brasileiros sobre tendências de consumo, padrões técnicos e exigências regulatórias do setor.

“Isso significa uma contribuição direta para a sustentabilidade econômica e reputacional da manga brasileira no exterior”.

Ainda durante o evento, a diretoria da Valexport recebeu uma Moção de Aplausos, concedida por unanimidade pelos parlamentares da Câmara de Vereadores de Petrolina pela realização da 15ª edição do Workshop Internacional da National Mango Board no Vale do São Francisco.

O autor do requerimento, vereador Ronaldo Silva, justificou a concessão da honraria pelo objetivo do evento em fortalecer a cooperação técnica e científica entre o Brasil e os Estados Unidos, valorizando a expressiva importância econômica e social da fruticultura irrigada no Vale do São Francisco.

Outro destaque desta edição foi a nomeação da produtora e exportadora do Vale do São Francisco, Ana Helena Coelho Medeiros para o Conselho Diretor da National Mango Board (NMB), pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Reafirmando o protagonismo da fruticultura regional; a representatividade brasileira e o reconhecimento internacional do Vale do São Francisco.

Para o gerente Comercial da Finobrasa Agroindustrial, Rodrigo Pinheiro, o maior retorno do Workshop foi a troca de informações e a geração de conhecimento nas áreas de produção, manejo, marketing e comercialização para o mercado americano.

“Estou participando pela primeira vez, faço uma avaliação super positiva e recomendo para todos os produtores e exportadores visando o crescimento regional da cultura da manga”, concluiu.

