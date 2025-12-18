Qui, 18 de Dezembro

UE-MERCOSUL

Exportações do Brasil a sócios do Mercosul somaram US$ 23,8 bi de janeiro a novembro, diz Secom

Números expressam uma alta de 30% em relação ao mesmo período de 2024

Exportações do Brasil a sócios do Mercosul somaram US$ 23,8 bi de janeiro a novembro, diz Secom - Foto: Divulgação/Porto de Santos

As exportações do Brasil para sócios do Mercosul somaram US$ 23,8 bilhões de janeiro a novembro de 2025, alta de 30% em relação ao mesmo período de 2024, sobretudo em decorrência do aumento nas exportações para a Argentina. A informação consta em documento distribuído pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) à imprensa, às vésperas da 67 Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que será realizada em Foz do Iguaçu (Paraná) no próximo sábado, 20.

Já as importações dos sócios do Mercosul para o Brasil totalizaram US$ 16,9 bilhões nos 11 primeiros meses de 2025, queda de 4,1% ante igual período de 2024.

No mesmo documento, consta que as trocas comerciais dentro do bloco se multiplicaram mais de dez vezes desde sua criação, evoluindo de US$ 4,5 bilhões em 1991 para US$ 49 bilhões em 2024, apesar de representar uma ligeira queda de 1,6% em relação a 2023.

