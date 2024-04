A- A+

Exportação Exportações do Brasil aos EUA atingem recorde no 1º trimestre, de US$ 9,8 bi, diz Amcham Dados compilados pela câmara apontam também que a corrente de comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos somou US$ 18,8 bilhões

O Brasil registrou pela primeira vez desde 2008 um superávit na balança comercial com os Estados Unidos no primeiro trimestre do ano, de US$ 855,6 milhões, após as exportações para o país norte-americano atingirem US$ 9,8 bilhões - um novo recorde para o período. Os dados são do Monitor do Comércio Brasil-EUA, da Amcham Brasil.



O Monitor aponta que o aumento das exportações aos Estados Unidos ocorreu de forma disseminada entre todos os setores produtivos brasileiros, com destaque para os produtos industriais, que corresponderam a US$ 7,3 bilhões das exportações.

Os dados compilados pela câmara apontam também que a corrente de comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos somou US$ 18,8 bilhões, a segunda maior marca na série histórica.



"Isso reflete a importância da parceria entre os dois países, especialmente para produtos de maior valor agregado", afirmou a Amcham Brasil.



Expectativas para 2024

Para este ano, a Amcham projeta aumento no comércio bilateral, orientado pelo crescimento das exportações brasileiras e pela expectativa de expansão das economias e consequente aumento da demanda de ambos os países.



"Além de celebrar os resultados dessa longa e sólida trajetória de parceria, o bicentenário das relações Brasil-EUA oferece um contexto emblemático para lançar as bases de um novo ciclo para o aprofundamento da integração bilateral comercial", destaca Abrão Neto, CEO da Amcham.

Veja também

Fluxo cambial Fluxo cambial total em 2024 até o dia 12 de abril é positivo em US$ 6,041 bi, mostra BC