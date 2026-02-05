A- A+

Exportação Exportações do Brasil para a China crescem 17,4% em janeiro Pelo lado das importações, houve diminuição de 4,9% nas compras vindas da China em janeiro

As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 17,4% em janeiro de 2026 (somando US$ 6,47 bilhões no mês, ante US$ 5,51 bilhões em janeiro de 2025). Pelo lado das importações, houve diminuição de 4,9% nas compras vindas da China em janeiro (totalizando US$ 5,75 bilhões, ante US$ 6,05 em igual mês do ano passado).

Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 720 milhões com a China no primeiro mês deste ano.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

Veja também