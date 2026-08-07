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Comércio Internacional Exportações e importações da China dispararam em julho Segunda maior economia do mundo alcançou no ano passado um superávit comercial histórico de quase 1,2 trilhão de dólares (6,1 trilhões de reais, na cotação atual)

As exportações e importações da China dispararam em julho, segundos dados oficiais publicados nesta sexta-feira (7), em um momento em que a potência industrial se beneficia de um boom de inteligência artificial que impulsionou a demanda internacional por seus produtos tecnológicos.

As exportações subiram 23,9% em relação ao ano anterior no mês passado, de acordo com a Administração Geral de Aduanas.

As importações aumentaram 27,5%, embora esse número tenha ficado abaixo da alta de 36% registrada em junho.

A segunda maior economia do mundo alcançou no ano passado um superávit comercial histórico de quase 1,2 trilhão de dólares (6,1 trilhões de reais, na cotação atual), o que ajudou seu setor manufatureiro a superar uma queda prolongada no consumo interno.

O boom das exportações foi impulsionado ainda mais neste ano pela maior demanda por equipamentos chineses de processamento de dados e componentes relacionados, à medida que as empresas correm para desenvolver sua capacidade em IA.

As exportações chinesas de computadores e peças tecnológicas aumentaram 45,2% neste ano até julho, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados.

Esse crescimento foi feito apesar da pressão especial recém-sofrida pelo sistema comercial mundial devido à guerra no Oriente Médio e às dificuldades comerciais latentes entre Pequim e Washington.

As exportações da China para os Estados Unidos aumentaram 17% na comparação anual no mês passado, segundo dados oficiais, enquanto os dois gigantes continuam envolvidos em uma guerra comercial, apesar dos esforços para aliviar as excessivas.

Esses números são divulgados poucos dias após novas tensões nas relações comerciais entre as duas principais economias do mundo.

Após as sanções impostas por Washington sobre questões relacionadas ao trabalho imposto e à segurança nacional, Pequim anunciou na quarta-feira restrições às exportações de drones para aquele país e incluiu seis empresas americanas em uma lista negativa.

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