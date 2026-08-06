Sex, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta07/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Exportações para EUA caem 5% em julho, mês de anúncio de novo tarifaço

Já as vendas para a China continuam subindo, com alta de 8,6% no mês passado

Reportar Erro
Tarifaço tará recuo na balança comercial e no PIB do Brasil, dizem relatórios Tarifaço tará recuo na balança comercial e no PIB do Brasil, dizem relatórios  - Foto: Nelson Almeida/AFP

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,067 bilhões em julho, quando o país exportou US$ 34,119 bilhões e importou US$ 27,052 bilhões.

O resultado positivo do comércio exterior no mês passado ficou estável em relação ao registrado no mesmo período de 2025. Já as vendas para os Estados Unidos caíram 5% para US$ 3,638 bilhões no mês do anúncio do tarifaço.

A sobretaxa imposta de 25% pelo governo americano sobre os produtos nacionais começou a vigorar a partir de 25 de julho.

 

Leia também

• Tarifaço, visto de embaixadora e guerra da Ucrânia: o que pode entrar na conversa entre Lula e Trump

• Trump defende políticas tarifárias citando avanço em exportações e na indústria como sucessos

• Para 43%, Lula tem respondido mal ao tarifaço de Trump, aponta pesquisa Genial/Quaest

Já as exportações para a China continuaram crescendo e atingiram US$ 10,673 bilhões, aumento de 8,6% em relação ao valor embarcado em julho de 2025.

No acumulado do ano, as exportações totalizam US$ 218,552 bilhões e as importações, US$ 169,513 bilhões, com saldo positivo de US$ 49,039 bilhões. A corrente de corrente de comércio alcançou US$ 388,065 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter