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BRASIL Exportações para EUA caem 5% em julho, mês de anúncio de novo tarifaço Já as vendas para a China continuam subindo, com alta de 8,6% no mês passado

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,067 bilhões em julho, quando o país exportou US$ 34,119 bilhões e importou US$ 27,052 bilhões.



O resultado positivo do comércio exterior no mês passado ficou estável em relação ao registrado no mesmo período de 2025. Já as vendas para os Estados Unidos caíram 5% para US$ 3,638 bilhões no mês do anúncio do tarifaço.

A sobretaxa imposta de 25% pelo governo americano sobre os produtos nacionais começou a vigorar a partir de 25 de julho.





Já as exportações para a China continuaram crescendo e atingiram US$ 10,673 bilhões, aumento de 8,6% em relação ao valor embarcado em julho de 2025.

No acumulado do ano, as exportações totalizam US$ 218,552 bilhões e as importações, US$ 169,513 bilhões, com saldo positivo de US$ 49,039 bilhões. A corrente de corrente de comércio alcançou US$ 388,065 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio.

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