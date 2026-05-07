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Exportações Exportações para os EUA caem 16,7% até abril, mas vendas do Brasil para o exterior sobem No acumulado até abril , as importações do Brasil de produtos e serviços americanos também registraram queda, de 13,0% e totalizaram US$ 12,27 bilhões

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As exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 16,7% entre janeiro e abril deste ano na comparação com os primeiros quatro meses de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). As vendas para o exterior, por outro lado, aumentaram 9,2% até abril.

No acumulado até abril , as importações do Brasil de produtos e serviços americanos também registraram queda, de 13,0% e totalizaram US$ 12,27 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial com os Estados Unidos registrou déficit de US$ 1,36 bilhões e a corrente de comércio (soma das exportações e importações) diminuiu 14,8% chegando a US$ 23,17 bilhões.

Na soma de todos países, a balança comercial apresentou superávit de US$ 24,7 bilhões , com crescimento de 43,5%, e a corrente de comércio registrou aumento de 6,1%, atingindo US$ 208,3 bilhões.

As exportações aumentaram principalmente para China, que registrou um aumento de 25,4% neste primeiro trimestre, se consolidando o principal parceiro comercial do Brasil.

Em abril, a balança comercial registrou superávit de US$ 10,53 bilhões, uma alta de 37,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é melhor resultado para o mês na série histórica iniciada em 1989. No período, o país exportou US$ 31,1 bilhões e importou US$ 23,6 bilhões.

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