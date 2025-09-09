Qua, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Exportadores de carne bovina preveem alta nas vendas ao exterior, mesmo com tarifaço de Trump

Segundo presidente da Abiec, vendas devem subir 12% em volume e 14% em dólares

Reportar Erro
Dados da Abiec mostram que, de janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou US$ 1,22 bilhão para os EUA, o equivalente a um aumento de 68,9%Dados da Abiec mostram que, de janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou US$ 1,22 bilhão para os EUA, o equivalente a um aumento de 68,9% - Foto: Abiec/Divulgação

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, afirmou que o tarifaço dos Estados Unidos não deve provocar queda nas exportações globais do setor em 2025.

Ao contrário, Pedrosa prevê altas de 12% em volume e 14% em valores das vendas brasileiras ao exterior em relação ao ano passado.

Leia também

• Ibovespa perde força com Vale e encerra abaixo da estabilidade, aos 141,6 mil

• Dólar fecha em alta com receio de sanções americanas após julgamento de Bolsonaro

Perosa disse que ainda não deu para calcular o impacto da sobretaxa de 50% sobre carne bovina do Brasil. Afirmou que isso só será possível neste mês de setembro.

— O mês de setembro será um teste para o apetite dos americanos pela carne brasileira. A sobretaxa entrou em vigor no mês passado e somente agora podemos ter algo mais claro a respeito — disse o executivo.

Dados da Abiec mostram que, de janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou US$ 1,22 bilhão para os EUA, o equivalente a um aumento de 68,9%. Em volume, foram 209 mil toneladas, com uma alta de 71,5%. Durante todo o ano passado, as vendas somaram US$ 1,35 bilhão, o correspondente a 229 mil toneladas.

Levando em conta as exportações de carne bovina para 164 países, houve um crescimento de 32,9% em valor e 15% do volume embarcado nos oito primeiros meses do ano. O Brasil vendeu US$ 10,5 bilhões, ou 2,08 milhões de toneladas.

Os EUA, que ocupavam a segunda posição como mercado de destino para a carne brasileira, caíram para o oitavo lugar em agosto, quando a sobretaxa começou a vigorar. China, Rússia, México, Chile, União Europeia, Filipinas e Egito lideram o ranking.

No entanto, Perosa enfatizou que os EUA são um mercado estratégico para o Brasil, que precisa ser reconquistado. Por isso, ele avalia que um esforço nesse sentido deve ser feito.

— Temos reiterado ao governo brasileiro para que continue as negociações e a gente possa retornar para esse mercado — afirmou o presidente da Abiec.

Ele explicou que essa perspectiva otimista quanto às exportações se deve a alguns fatores. Um deles é que, em um balanço do mercado mundial, a Austrália está vendendo mais carne para os EUA e, com isso, deixa de atender aos países asiáticos, que é aonde o Brasil que chegar.

Outro motivo é a abertura de novos mercados. Indonésia, Filipinas, Malásia e Japão são exemplos de países que já compram ou estão prestes a adquirir carne bovina brasileira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter