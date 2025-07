A- A+

tarifaço Exportadores do RS poderão pegar crédito com juros subsidiados para minimizar efeitos do tarifaço Programa de financiamento criado pelo governo gaúcho estará disponível em 4 de agosto

A partir de 4 de agosto, empresas exportadoras do Rio Grande do Sul terão acesso a uma linha especial de crédito de R$ 100 milhões para amenizar os efeitos da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

A criação do programa, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), foi anunciada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira.

Os juros ficarão entre 8% e 9% ao ano, com o subsídio de recursos do Fundo Impulsiona Sul.

O crédito para capital de giro estará disponível para empresas de qualquer porte que tenham exportado para o mercado americano ao longo de 2024 ou no primeiro semestre de 2025.

O prazo de pagamento será de 60 meses, com 12 meses de carência.

Ao anunciar o programa, o governador Eduardo Leite (PSD) disse que o objetivo da oferta de financiamento é manter a competitividade das empresas gaúchas.

Segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), o tarifaço americano pode provocar perda de R$ 1,92 bilhão no Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Veja também