China Exportadores na maior feira de comércio da China são orientados a não "partirem cedo" Organizadores pressionam para que aproveitem ao máximo as oportunidades de atrair vendas em meio a um conflito comercial crescente com os Estados Unidos

Exportadores na maior feira de comércio da China foram desencorajados de fechar ou deixar seus estandes antes do fim do evento, enquanto os organizadores pressionam para que aproveitem ao máximo as oportunidades de atrair vendas em meio ao conflito comercial crescente com os Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump.

A primeira fase da Feira de Cantão aconteceu de terça-feira até este sábado, enquanto a próxima será de 23 a 27 de abril. A última fase ocorrerá de 1º a 5 de maio.

"A situação do comércio exterior é grave e complexa", de acordo com um comunicado dos organizadores da Feira de Cantão enviado a delegações empresariais e associações comerciais. A circular foi amplamente divulgada nas redes sociais chinesas e confirmada por dois expositores que preferiram não se identificar.

“Não desmontem os estandes antes do fim, e os funcionários não devem deixar a feira antes do término”, diz o comunicado datado no início desta semana, acrescentando que isso é para “ajudar melhor as empresas a utilizarem a plataforma da Feira de Cantão para expandir mercados e obter pedidos”.

As tarifas de 145% impostas pelo presidente Donald Trump sobre importações da China criaram uma crise para muitos exportadores do país.

Pequim tem tentado apoiar essas empresas prometendo incentivar o consumo interno, acelerar os gastos públicos e criar mais oportunidades de vendas para o mercado doméstico.

Não está claro o que os organizadores esperam alcançar ao exigir que os expositores permaneçam até o fim, já que as empresas pagam pelos próprios estandes e funcionários.

Os organizadores da Feira de Cantão não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

“Se for constatado que empresas desmontaram seus estandes ou retiraram os produtos antes do término, a qualificação do grupo empresarial para a exposição atual será cancelada”, diz o comunicado.

