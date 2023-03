Exposição de artesãos de Fernando de Noronha traz identidade da ilha para obras de arte

A- A+

Visando o crescimento sustentável e empreendedor na Ilha de Fernando de Noronha, a Ball Corporation, fornecedora de embalagens metálicas, criou a iniciativa Rede Asta. O projeto mapeou artesões da ilha e os capacitou em novas técnicas de arte e empreendedorismo, com a proposta de exibir as obras criadas em uma exposição feita a partir da identidade e tradição de Noronha. A exposição começa no dia 19 de março, e é aberta para moradores e turistas da região.

“A Ball vem trabalhando há mais de um ano para contribuir com a melhoria de qualidade de vida da comunidade em Noronha, e a Rede Asta traduz nossos valores de maneira única. É uma honra podermos colaborar com os artesãos locais para construir uma identidade de suas obras baseada na ilha e através de resíduos que seriam descartados. Acreditamos no poder da arte na potencialização de mensagens sobre sustentabilidade ambiental e é um prazer colocarmos isso em prática junto com profissionais da ilha neste projeto”, diz Thaís Moraes, Diretora de Comunicação e Relacionamento com a Comunidade da Ball para América do Sul.

Foram criadas 20 peças exclusivas, feitas das mãos de um grupo de 30 artesãos e confeccionadas com materiais reciclados, macramê, pinturas livres e outras técnicas. A data escolhida para a inauguração da exposição também foi estratégica, pois no dia 19 de março é comemorado o Dia do Artesão. O local também foi pensado para atrair o máximo de pessoas possível, já que vai acontecer no Memorial Noronhense, no Centro Histórico de Fernando de Noronha.

Além das peças artesanais, durante a exposição estarão disponíveis fotografias e instalações. Os valores do projeto se relacionam diretamente com ideais sustentáveis do arquipélago, que conta com a Lei Plástico Zero e está trabalhando na implementação do Programa Noronha Carbono Neutro. Além disso, a ilha será a casa do 1º Laboratório de Economia Circular do Brasil, o VADELATA Pelo Planeta, também promovido e patrocinado pela Ball – parceira da ilha em diversos projetos, como o Através da Lente, Arte Recicla, Cantos de Leitura e intervenções na EREFEM Arquipélago Fernando de Noronha e Creche Bem-Me-Quer.

"Desde que a Rede Asta assumiu o desafio de contar a história da Ilha e dos artistas através da Exposição Rede Asta Design e Sustentabilidade histórias foram compartilhadas, laços (re)feitos, novos pontos e cores alinhavam uma nova produção. Através de oficinas e da co-criação a produção da ilha começa a se traduzir. O que nasce não é apenas uma exposição, mas também um novo momento”, diz Teresa Carvalho, Coordenadora Técnica do projeto.

A exposição acontece a partir do dia 19 de março, das 09h às 18h, e contará com entrada gratuita.

