Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados confirma 82ª edição

A 82ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados acontecerá entre os dias 7 a 16 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O evento tem a expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos 9 dias. Ao todo, serão mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres.

Além disso, há uma ampla programação, com shows culturais para crianças e adultos. Horários e valores dos ingressos ainda serão divulgados.

