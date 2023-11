A- A+

EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados vive 80ª edição com grande movimentação Criadores e animais de mais de 17 estados do Brasil participam da Exposição de Animais do Cordeiro

Considerada a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, a 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados segue neste domingo (12), com grande movimentação de público. A feira acontece no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e vai até o dia 19 de novembro.

De acordo com a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), organizadora do evento, a movimentação financeira da exposição gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios. A expectativa é de que 200 mil pessoas visitem o Parque.

Durante os nove dias, o espaço funciona das 9h às 22h. De segunda a quarta-feira, a entrada custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Já de quinta a domingo, R$ 12 inteira e R$ 6 meia.

Apesar de ter começado no sábado (11), a abertura oficial da feira aconteceu neste domingo, a partir das 17h. A secretária de Desenvolvimento Agrário, Pecuária e Pesca de Pernambuco, Ellen Viégas, compareceu representando a governadora Raquel Lyra (PSDB).

“É muito mais do que uma simples exposição, é um ambiente de prestação de serviços também. E mais importante do que os produtos que estão sendo comercializados ao longo dessa semana são os negócios que serão firmados aqui”, pontuou a secretária.

Segundo Viégas, o setor agropecuário é uma das primeiras linhas do governo Raquel Lyra, por movimentar a economia do Brasil.

“A governadora sabe a importância de um evento como esse, sabe a importância da cadeia produtiva e é por isso que nós sempre que possível iremos apoiar iniciativas extremamente importantes do setor agropecuário”, disse.

De acordo com o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia, a exposição é um espaço para a família e uma festa de Pernambuco e do Nordeste.

“Todos os estados do Nordeste estão aqui se fazendo representar, outros estados também, temos gado de Minas, outras representações. A Sociedade Nordestina dos Criadores há 80 anos realiza esse evento e não é um evento que você faz do dia para a noite, é de muita responsabilidade”, destacou.

Gouveia mencionou que a Usina Cucaú, do Grupo EQM, do qual faz parte a Folha de Pernambuco, disponibilizou todo o bagaço de cana-de-açúcar para a acomodação dos animais na exposição. “Ao longo dos anos, sempre que nós procuramos, a Usina Cucaú contribui com a sociedade nordestina. Não é só Delmiro que fez isso, são empresários, são pessoas que têm a responsabilidade com o agronegócio”, pontuou.

Também estiveram na cerimônia de abertura o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado, Carlos Ramalho; o vice-presidente da SNC, Alexandre Moura Vasconcelos; o diretor tesoureiro da SNC, Hermano Cavalcanti; o diretor jurídico da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Carlos Henrique; e o diretor do ProRural, Mychel Ferraz, além de outras pessoas ligadas ao setor.

Criadores e animais de mais de 17 estados do Brasil participam da Exposição de Animais do Cordeiro. A feira engloba mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres. O evento também dispõe de shows culturais para crianças e adultos.

Ezequiel Heleno de Santana, de 48 anos, que atua no ramo de frigoríficos, visitou a exposição junto com a esposa e os dois filhos. Todos os anos eles costumam aproveitar a programação.

"A exposição com certeza chama muita atenção, porque tem muita raça de gado, de boi. Eu gosto muito dos cavalos, dos pôneis e eu quis presentear a minha filha hoje com um coelhinho. Eu trouxe ela para escolher o coelhinho dela. Todos estão muito feliz", relatou Ezequiel.

A biomédica Ana Carla Silva e o operador de máquinas pesadas, João Paulo, levaram o filho João Davi, de 1 ano e 2 meses, para conhecer os animais. O casal destacou que é o primeiro ano que visitam a exposição.

"Para mim [a exposição] está sendo muito boa, porque apresentamos Davi aos animais, boi, vaca, cavalo, ele gostou muito. Para mim é muito prazeroso. Acho que eu estou me divertindo mais do que ele. É a segunda vez que a gente vem. Veio ontem (sábado) e hoje (domingo)", disse Ana.

João Paulo comentou sobre a importância da visita para o desenvolvimento do filho. "É importante para o desenvolvimento dele também, como criança, aprender sobre os animais, definir o que é cavalo, cabra, boi, e os peixinhos também que ele gosta bastante", afirmou.

Várias entidades do setor agropecuário participam do evento, como a Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco). A feira conta, ainda, com mais de 200 expositores de produtos e serviços, com geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

Veja também

Reforma Tributária Reforma tributária poderá deixar setor de serviços mais caro