Exposição Nordestina de Animais oferece diversidade de produtos naturais para o público visitante

Iniciada no último sábado (11), a 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados reúne cerca de 200 expositores de serviços e produtos na Zona Oeste do Recife. O evento, que acontecerá até o dia 19 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, traz diversas opções aos consumidores que buscam produtos naturais.

Um dos itens mais procurados pelo público que visita o local é o mel de abelha. Para atender a demanda, a produtora Lourdes Queiroz, que é natural do município de Petrolândia, no Sertão pernambucano, levou um estoque diferenciado para a exposição.

“Nossa produção tem todo um cuidado para que a gente quase não tenha contato com o produto, deixando que ele permaneça o mais natural possível. A gente só interfere para facilitar o trabalho da abelha. Trouxemos mel, própolis e geleia real, que são os que mais saem”, afirmou.

Na feira, além dos itens alimentícios, os visitantes ainda podem encontrar uma grande variedade de plantas decorativas. Vendidas por um preço mínimo de R$ 5, os itens conquistam os consumidores, que também ganham noções de cuidado ao realizar a compra.

Com atenção especial à quantidade de sol e luz que as plantas podem receber, o produtor Edmilson Silva, de Igarassu, é responsável pela comercialização de rosas do deserto.

“Nosso forte aqui é a rosa, realizamos todo o processo desde a semente. Mas, como a tendência vem sendo mais plantas de sombra, também trouxemos. Temos mudas a partir de R$ 5 e que estão saindo muito”, contou.

Moradora da Capital pernambucana, a dona de casa Ana Luiza, de 34 anos, visitou a exposição nesta segunda-feira (13), acompanhada da família.

“Venho todo ano para passear com as crianças. Nós andamos um pouquinho e eles veem os animais que gostam. Depois eu gosto de ver o que estão vendendo e escolher alguma coisa para levar para casa”, comentou.

Frequentadora antiga, ela aguardava a 80ª edição do evento para garantir um momento de lazer com os filhos, de quatro e cinco anos.

“Está tudo bem organizado. Os meninos estão conseguindo passear e brincar direitinho. Já andaram no pônei e agora vamos ver os outros bichos que eles gostam”, completou.

