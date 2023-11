Exposição Nordestina de Animais tem público 50% maior em relação a 2022, diz presidente da SNC

A- A+

A 80ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que teve início no último dia 11 e terminou termina neste domingo (19), no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, teve um público 50% maior do que o evento do ano passado. A informação é do presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Delmiro Gouveia. “Esses números se devem à organização, divulgação e compromisso. Não que na anterior tenha faltado isso, mas temos que analisar os erros. Aquilo que atrai ou deixa de atrair determinado segmento, temos que repensar para fazer melhor”, disse Gouveia.

A expectativa é que, ao longo dos próximos meses, a exposição consiga movimentar mais de R$ 40 milhões (muitos dos negócios entre expositores e compradores são fechados depois do evento). O leilão deste ano, que foi realizado na última sexta-feira à noite (17), na sede da SNC, ultrapassou a cifra dos R$ 1,2 milhão, um montante considerado excelente pelos organizadores.

Em seu discurso durante a solenidade de encerramento da exposição, a terceira maior do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste, o presidente da SNC falou sobre as dificuldades de organizar um evento dessa magnitude. “A resposta vem da sociedade civil, vem do Nordeste de onde todos os estados se fazem aqui presente. Dever cumprido. Oitenta edições não é para qualquer um. A SNC mostrou força no momento que foi necessário”, afirmou ele, que também agradeceu ao apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca.

O descerramento do pavilhão nacional foi feito por Delmiro Gouveia; o do Estado de Pernambuco, pelo secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Carlos Ramalho; o da Sociedade Nordestina dos Criadores foi descerrado pelo diretor da SNC Alexandre Vasconcelos; o da Cidade do Recife ficou a cargo do presidente da Associação Pernambucana de Criadores de Caprinos e Ovinos (Appeco), Emanuel Rocha; o pavilhão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca foi descerrado pelo diretor da SNC Francisco Hermano.

Veja também

Combustível Ministro de Minas e Energia volta a defender redução do preço dos combustíveis