CRÉDITO RURAL Extensionistas participaram do 1° Seminário Estadual de Crédito Rural O encontro foi organizado pelo instituto e tem como objetivo intensificar, retomar ações do crédito rural aos produtores (as) pernambucanos

Nesta quinta - feira (22), cerca de 200 extensionistas das regionais do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) participaram do 1° Seminário Estadual de Crédito Rural. O encontro foi organizado pelo instituto e tem como objetivo intensificar, retomar ações do crédito rural aos produtores (as) pernambucanos e traçar ações para a ampliação do Plano Safra no Estado.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e cooperativas de crédito.

Durante o evento foram abordados temas como a criação de comitês territoriais do Plano Safra da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Crédito e Agroindústria e Projetos de Financiamento e Linhas de Crédito do Banco do Nordeste e Banco do Brasil.

Além disso, os participantes tiveram a chance de conhecer um “case de sucesso” do produtor, instrutor e consultor em charcutaria, Mauro Alencar. Os extensionistas também participaram de debates sobre temas abordados no seminário.

“Nos empenhamos em organizar essa proposta porque acreditamos que uma das peças mais importantes da extensão rural, um mecanismo de incentivo necessário para pequeno, médio e grande produtor (a)” disse o diretor presidente do IPA, Joaquim Neto. Ele acrescentou que o crédito orientado garante meios para ampliar e qualificar a produção, garantindo mais competitividade a Pernambuco.

O superintendente do MDA em Pernambuco, Caetano De Carli, afirmou que os três estados do Sul do Brasil executam cerca de 70% de todo o recurso do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Por outro lado, a Região Nordeste, que tem 49% de todo a agricultura familiar, executa apenas 12%.

“Tivemos aqui em Pernambuco um aumento de 78% dos contratos do Pronaf. Agora, temos o desafio, junto com o IPA, as agências de crédito e organizações governamentais e não-governamentais de ampliar o Pronaf A, destinado às áreas de assentamento, quilombolas e indígenas. O seminário é também voltado ao Plano Safra. Queremos fazer o maior da agricultura familiar da história de Pernambuco”, assegurou De Carli.

“É muito importante para a instituição se fazer presente nesse tipo de construção de uma empresa tão relevante para o desenvolvimento rural de Pernambuco”, disse Hugo Queiroz, superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco. Segundo ele, no Estado, em 2023, o BNB financiou mais de R$ 1.2 bilhão em crédito.

“É uma satisfação muito grande participar desse evento. Nós do Banco do Brasil, que temos o agro na nossa essência, e poder contribuir com o desenvolvimento de Pernambuco é muito bom”, disse o superintendente estadual do Banco do Brasil/PE, Henrique Dantas, enfatizando que o banco apresentou novas formas de conceder crédito.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, falou sobre a necessidade dos técnicos do IPA e das instituições financeiras atuarem em concordância para que as ações cheguem no campo.

“É importante que os gerentes do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste se juntem aos técnicos do IPA, indo ao campo, indo na ponta. Quanto maior a aproximação entre as gestões, quem ganha é o povo pernambucano, é o povo do campo”, enfatizou.

