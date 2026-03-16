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BOLSA DE VALORES Exterior positivo leva Ibovespa aos 181 mil pontos, com alta generalizada Valorização dos índices de ações ecoa discussões sobre possível iniciativa de governos para reabertura do Estreito de Ormuz

A recuperação das bolsas na Europa e nos Estados Unidos estimula alta do Ibovespa no início do pregão desta segunda-feira (16). A guerra no Oriente Médio segue no foco, em semana de decisões de política monetária no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, zona do euro, China, Japão, entre outros.

A valorização dos índices de ações ecoa discussões sobre possível iniciativa de governos para reabertura do Estreito de Ormuz. O presidente dos EUA, Donald Trump, está trabalhando para montar uma coalizão de países para reabrir a passagem e espera anunciá-la ainda esta semana, segundo relatos.

A região é uma importante rota por onde passa 25% de todo o petróleo transportado por via marítima. Os preços do petróleo caem, mas o do tipo Brent opera na faixa de US$ 100 o barril, o que eleva temores inflacionários. Os juros futuros brasileiros caem, seguindo o dólar ante o real. Isso estimula principalmente ações mais sensíveis ao ciclo econômico. Porém, a valorização é total entre os 85 papéis da carteira teórica.

Apesar dessa expectativa, o quadro é de incerteza, segundo Marcus Novais, sócio-fundador da Private Investimentos. "Há grande preocupação em relação aos efeitos da alta do petróleo sobre a inflação, especialmente em semana de decisão de juros no Brasil e nos EUA. Os preços ainda não refletiram esse petróleo meio de US$ 90 dólares", diz.

Hoje, o boletim Focus trouxe piora nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, para a casa dos 4%, o que pode reforçar apostas de alguns de que o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciará o ciclo de quedas em dose menor.

Ainda que a maioria prossiga estimando corte de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic na quarta-feira, têm crescido projeções de queda de 0,25 ponto porcentual, que está em 15% a ano, devido às incertezas com a guerra no Oriente Médio.

"Os agentes também seguem avaliando as perspectivas para o Copom, com a curva de juros e diversas casas já tendo migrado as apostas para um corte de apenas 0,25 p.p., dada a incerteza com o conflito. Essa alteração também foi observada na Pesquisa Focus desta manhã, com a mediana da Selic para março subindo para 14,75%", diz em nota Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria.

"Eu ainda continuo acredita em corte de 0,50 ponto porcentual. Porém, essa probabilidade diminuiu muito", admite Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Também nesta segunda-feira, saiu o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de janeiro, com alta de 0,78% ante dezembro. O resultado ficou pouco abaixo da mediana das projeções, de 0,80%.

Nesta segunda-feira, o minério de ferro fechou em queda de 0,74% em Dalian, a US$ 117,3 por tonelada, na China, onde foram divulgados dados de da indústria e do varejo melhores do que o esperado.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,91%, aos 177 653,31 pontos, acumulando queda semana de 0,95%.

Às 11h10 desta segunda, o Índice Bovespa subia 1,86%, aos 180 964,07 pontos, ante alta de 2,03%, na máxima em 181.254,85 pontos, ante abertura na mínima em 177.656,24 pontos, com variação zero.



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