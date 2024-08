Exxon Mobil projeta que petróleo e gás continuarão como principais fontes de energia em 2050

A- A+

A Exxon Mobil projeta que, em 2050, os seres humanos usarão aproximadamente a mesma quantidade de petróleo bruto que usam hoje e que o mundo não está no ritmo certo para fazer as reduções drásticas de emissões necessárias para conter a mudança climática.



Em sua perspectiva anual de energia, a produtora de combustíveis fósseis apontou hoje que espera que as emissões de carbono caiam pela primeira vez em 2030.

A Exxon Mobil prevê que a demanda mundial de gás natural aumente 21% até 2050 e a de petróleo 2%, com a maior parte desse crescimento nos setores industriais para abastecer a manufatura e como matéria-prima química.

Enquanto isso, ela projeta que o consumo de biocombustíveis, energia solar e eólica aumentará exponencialmente e o de carvão cairá 39%.



No entanto, o mundo precisará de mudanças nas políticas, avanços tecnológicos e soluções de mercado se os governos quiserem manter as temperaturas globais no ritmo necessário para atingir as metas dos acordos climáticos de Paris, estabelecidos em 2015, afirma a Exxon.

