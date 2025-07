A- A+

Inauguração EY Brasil amplia atuação no Recife com novo centro tecnológico no Porto Digital Com faturamento de R$ 2,9 bilhões no último ano fiscal, a multinacional aposta no ecossistema de inovação do parque tecnológico para impulsionar sua frente digital

A multinacional de serviços profissionais Ernst&Young Brasil (EY) embarcou no Porto Digital, o parque tecnológico e ambiente de inovação da capital pernambucana, nesta quinta-feira (1), com a inauguração do centro tecnológico da multinacional no Recife.

A organização já atua na cidade há cinco décadas com escritório no Bairro de Boa Viagem, mas o potencial de desenvolvimento tecnológico e profissional do parque recifense despertaram o interesse da organização em se aproximar ainda mais do ecossistema de inovação da cidade.

No evento de inauguração, estiveram presentes a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o prefeito do Recife, João Campos; e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Da EY, participaram o representante nacional, Alberto Claro, e o líder da nova unidade, Aurélio Rodrigues.

“Fizemos uma análise e entendemos que o melhor local para ter esse centro seria aqui, muito em função do Porto Digital, que é uma área de fomento de geração de talentos, de tecnologia, o que era importante para a gente”, afirmou sócio de Managed Services e líder da nova unidade, Aurelio Rodrigues.

Sócio de Managed Services e líder da nova unidade, Aurelio Rodrigues | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Atualmente, o parque tecnológico conta com 21.551 colaboradores, enquanto o faturamento das empresas que operam no ecossistema chegou a R$ 6,2 bilhões, representando um crescimento de 14%.

Ampliação

A EY, que faturou R$ 2,9 bilhões de junho de 2023 a junho de 2024 (último ano fiscal), com a expansão das unidades tem como objetivo incrementar a estrutura de entregas da organização, atendendo não só às demandas locais, mas clientes de todo o país que integram a carteira da companhia.

Dessa forma, a unidade do Porto Digital foi pensada especificamente para trabalhar com foco na tecnologia aliada aos serviços de auditoria, assessoria de impostos, consultoria e transações corporativas, carros-chefes da empresa.

“É uma estrutura que vai estar aqui focada em tecnologia para atender clientes que a gente já tem no Brasil, com processos sendo executados por aqui. Ou seja, desenvolvimento de tecnologia de uma forma geral aqui no Recife”, afirmou.

A proposta é centralizar, na nova unidade do Porto Digital, a prestação de serviços voltados às empresas contratantes de todo o país. “Vamos utilizar essa estrutura com esse propósito, aproveitando o conhecimento adquirido em centros mais desenvolvidos da EY ao redor do mundo e trazendo essas experiências para cá”, explicou.

No Porto Digital, a operação também será marcada pela transferência de métodos, ferramentas e ativos já consolidados globalmente, que serão adaptados de forma estratégica às demandas e características do mercado local.

A inauguração no Recife do novo espaço da EY, que conta com mais de 700 escritórios em mais de 150 países, também faz parte de um projeto de ampliação atuante da multinacional na América Latina. Assim, a unidade integra à estratégia regional Latam, que já conta com outros centros tecnológicos em Bogotá e Costa Rica.

Empregos

Além do potencial de desenvolvimento tecnológico, a empresa deve colaborar com o mercado de trabalho local. A EY estima gerar um inicial de mais de 300 empregos, com projeção de duplicar esse número em até 18 meses. Segundo o sócio de Managed Services e responsável por liderar a operação da EY no Recife, o novo centro tecnológico terá como prioridade a formação e o aproveitamento de talentos locais.

A EY vai buscar iniciantes da carreira de tecnologia e investir no desenvolvimento desses profissionais. “Nosso foco está em tecnologia, e também no desenvolvimento de pessoas. A ideia é investir em profissionais daqui, também os que estão iniciando a carreira, desenvolvendo essas pessoas”.

Embora o intercâmbio com outras regiões não esteja descartado, Aurélio destaca que a aposta principal será na força de trabalho recifense. Ainda de acordo com o executivo, o centro atuará com foco em grandes plataformas tecnológicas, como SAP e ServiceNow, além de desenvolver soluções de software customizadas para clientes de todo o país.

