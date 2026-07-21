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Tecnologia EY completa um ano no Porto Digital com mais de 150 projetos de tecnologia Empresa apoiou 40 clientes e prevê triplicar operação no Recife até 2027

A EY, empresa global de auditoria e consultoria, completou um ano de atuação do seu Centro de Serviços de Tecnologia (SDC, na sigla em inglês) no Porto Digital, no Recife. Desde a inauguração da unidade, a companhia participou de mais de 150 projetos tecnológicos para cerca de 40 clientes de diferentes segmentos da economia e projeta triplicar a operação ao longo do próximo ano.

Segundo a empresa, o centro atua no desenvolvimento de soluções envolvendo tecnologias como inteligência artificial, SAP, ServiceNow, cibersegurança, automação robótica de processos (RPA) e engenharia digital. A expectativa é ampliar o portfólio de projetos, expandir a estrutura física da unidade e fortalecer a atuação do SDC tanto no mercado brasileiro quanto em outros países.

De acordo com a líder do Centro de Serviços de Tecnologia da EY Brasil, Barbara Fernandes, a unidade instalada no Recife tornou-se estratégica para o atendimento aos clientes e para o desenvolvimento de soluções capazes de aumentar a eficiência das operações.

"O principal objetivo do SDC é impulsionar e escalar os negócios de nossos clientes por meio da automação, da personalização e da agilidade, sempre com foco na eficiência operacional e na excelência das entregas. Embora nossa base seja em Recife, prestamos serviços para clientes em todo o Brasil e também em mercados da América Latina e da Europa", afirma.

Além da expansão dos serviços, a companhia destaca a integração com o ecossistema de inovação do Porto Digital. A empresa afirma ter investido em programas voltados ao empreendedorismo, aceleração de startups, diversidade e desenvolvimento de lideranças, além de atuar em projetos ligados a fusões e aquisições de empresas de tecnologia.

A presença da EY também tem impacto na formação de profissionais. Em parceria com instituições de ensino superior da capital pernambucana, a empresa realizou mais de dez eventos que reuniram cerca de 2,5 mil estudantes e contratou mais de 20 trainees de tecnologia no último ano. A previsão é ultrapassar 50 contratações desse perfil até o fim de 2026.

Parte desses profissionais foi formada pelo Embarque Digital, programa desenvolvido pelo Porto Digital em parceria com a Prefeitura do Recife. A empresa também participou das Academias de SAP e ServiceNow promovidas pelo parque tecnológico, iniciativas que registraram mais de 6 mil inscritos e geraram mais de 100 oportunidades de contratação entre empresas instaladas no ecossistema.

Barbara Fernandes afirma que o crescimento da operação está diretamente ligado ao investimento na qualificação de profissionais da região.

"Mais do que expandir nossas capacidades e negócios, temos construído uma forte conexão com o Porto Digital e contribuído para o desenvolvimento do ecossistema local, investindo na formação de talentos e fortalecendo a inovação em Pernambuco", destaca.

A empresa também participou de ações de capacitação em inteligência artificial e ServiceNow destinadas aos alunos do Programa de Residência Tecnológica, iniciativa do Porto Digital em parceria com a Prefeitura do Recife que alcançou mais de 3,5 mil estudantes. Segundo a EY, a proposta é fortalecer a economia digital pernambucana por meio da formação de mão de obra especializada e da ampliação das oportunidades de inserção no mercado de tecnologia.

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