Fábrica da Saint-Gobain na Brasilit investe R$ 70 milhões e amplia capacidade de produção de telhas

Com um investimento de aproximadamente R$ 70 milhões, o grupo Saint-Gobain, que é responsável pela marca Brasilit, inaugurou, na manhã desta quarta-feira (29), mais uma linha de fabricação de telhas de fibrocimento, prometendo ampliar a produção em até 50%. A indústria fica no bairro da Brasilit, Zona Oeste do Recife, e, com a ampliação, foram gerados mais de 50 novos empregos diretos..

A marca é referência no mercado em alta tecnologia e sustentabilidade, concebida dentro do modelo de manufatura 4.0, no qual todos os operadores são conectados. A planta apresenta melhor eficiência energética, redução importante na redução de CO2, contando com reuso de água no processo fabril.



Fábrica da Brasilit inaugura nova linha de produção - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

De acordo com o diretor geral do segmento de produtos da construção da Saint-Gobain, Renato Holzheim, ests é a terceira ampliação que a fábrica passa nesses 74 anos de história que tem no bairro, que ganhou o nome da empresa.

“Essa ampliação é fundamental para o mercado local. Os nossos clientes estavam necessitando de uma maior disponibilidade de produtos. Obviamente esse crescimento era necessário para atender a nossa marca, que é líder de mercado é muito bem posicionada no Nordeste”, explicou ele.





