Fábrica de Noronha Pescados vai gerar 700 empregos diretos e indiretos em Pernambuco

Noronha Pescados vai inaugurar, nesta sexta-feira (24), a primeira fábrica de empanados do Norte e Nordeste, no Bairro da Imbiribeira, no Recife. A unidade fabril, referência na América Latina no processamento e distribuição de peixes frescos e congelados, vai gerar 200 empregos diretos e mais 500 indiretos. O investimento será na ordem de R$ 25 milhões. A atividade vai impactar pelo menos nove municípios do Estado, seis da Região Metropolitana do Recife e pelo menos três do Sertão pernambucano.

O empreendimento está sendo liderado pelos sócios Guilherme Blanke e Marcelo Uchôa. Segundo o diretor da Noronha Pescados, Guilherme Blanke, a fábrica vai empanar produtos nacionais, internacionais e locais. A Noronha Pescados, por exemplo, vai comprar de municípios de Pernambuco que produzem camarão de cultivo e filé de tilápia. Entre eles, o diretor listou Petrolândia, Jatobá e Tacaratu, além de São Lourenço da Mata, Itamaracá, Goiana, Itapissuma e Igarassu. A fábrica fica localizada na capital pernambucana.

Guilherme destacou que o mercado de empanados tem potencial de crescimento no Brasil, que consome 10 quilos per capita ano. A média mundial, por exemplo, é de 16 quilos e em países como Portugal e Japão, o consumo é de mais de 60 quilos ao ano por pessoa. "É um projeto novo, a primeira fábrica do Norte e Nordeste e queremos fazer uma ligação entre o produtor (seja do pescador ou do piscicultor) com o consumidor final. Buscamos sempre a inovação nas soluções para os segmentos de food service e de varejo, oferecendo produtos cada vez mais fáceis de preparar. As pessoas buscam cada vez mais produtos saborosos, saudáveis e de fácil preparo", destacou Guilherme Blanke, acrescentando que a nova fábrica é vista como um passo importante na consolidação da Noronha com uma das principais empresas de Pescados do Brasil.

De acordo com Guilherme, na indústria de pescados, o processo de empanamento apresenta vantagens porque permite uma maior vida útil para o alimento, sem uso de conservantes, e traz praticidade pela padronização dos cortes e da facilidade na forma de preparo. Além disso, esses produtos diversificam as opções de compra para o consumidor e aumentam a eficiência da cadeia, uma vez que o processo melhora o rendimento do pescado. “Ainda temos vagas de empregos que serão preenchidas, nos próximos meses, e teremos a expansão prevista para 2024”, adiantou Guilherme, destacando ser possível enviar e-mail e mandar o currículo para [email protected]

A linha de empanados da Noronha Pescados vai atender a segmentos como restaurantes, hotéis, indústrias, além de chegar ao consumidor final, através das principais redes de supermercados do país. A ideia é inserir outras opções de empanados. "Também está nos nossos planos desenvolver outros produtos empanados, como a inclusão de uma linha de frango que irá contar com: steak, nuggets e filé de peito, sempre buscando um produto mais saudável", revelou Guilherme.



SOBRE A NORONHA PESCADOS

Localizada em Pernambuco, a Noronha Pescados está há 53 anos no mercado distribuindo pescados para todo o país. Os produtos da empresa atendem ao mercado de peixes frescos e congelados, tanto de água doce como salgada, além de moluscos e crustáceos em geral.

Ao longo das últimas cinco décadas, a Noronha Pescados conquistou e fidelizou uma carteira de clientes com mais de três mil nomes e que abrange grandes, médias e pequenas redes de supermercados, hotéis, hospitais, indústrias, cozinhas industriais, restaurantes e bares. A qualidade dos produtos e a pontualidade das entregas são apenas dois dos diferenciais que fizeram da empresa uma referência no segmento, oferecendo o maior portfólio de produtos sustentáveis da América Latina.

