Economia Fábrica no Cabo de Santo Agostinho anuncia plano de expansão na produção com geração de 300 empregos PepsiCo terá ampliação de 30% da produção e a implementação de uma nova linha para o portfólio da marca

Em comemoração aos 70 anos de atuação no Brasil, nesta terça-feira (26), a fábrica da PepsiCo no Cabo de Santo Agostinho anunciou um plano de expansão que resultará em um aumento de cerca de 30% em sua capacidade de produção, e na geração de aproximadamente 300 novos empregos. Com esse investimento, o empreendimento passa a produzir quatro novas marcas de salgadinhos. O anúncio foi feito durante visita da governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB).

Marcelo Zanetti, diretor de operações da PepsiCo Brasil, destacou a importância estratégica da região Nordeste para a empresa, revelando que nos últimos quatro anos, a capacidade produtiva na região aumentou em impressionantes 50%. “Em alinhamento com as nossas metas de crescimento está o impacto direto em novos empregos e no desenvolvimento do Cabo de Santo Agostinho e região", destacou

Já a governadora Raquel Lyra, aproveitou a oportunidade para destacar o potencial estratégico de Pernambuco como polo de indústrias.

"Viemos visitar a fábrica da PepsiCo, que gera no Estado inteiro cerca 700 empregos. E o anúncio é de expansão da fábrica do Cabo, que pode gerar até 300 novos empregos. Isso reforça a importância de Pernambuco como hub logístico para o Nordeste brasileiro. Dessa forma, potencializamos nossa economia", afirmou Raquel Lyra. Leia também • Fintechs de Pernambuco, em meio a salto exponencial, miram EUA e outros mercados

Durante a visita, também houve uma reunião entre os diretores da empresa e o Chefe do Executivo Estadual, na qual foram discutidos os números e os planos de expansão. Além disso, a governadora Lyra fez uma visita ao setor de produção.

Segundo a empresa, das oito plantas da PepsiCo no País, duas estão localizadas em Pernambuco. Além do Cabo de Santo Agostinho, outra fica em Petrolina, no Sertão pernambucano.

A visita contou com a presença do secretário Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico); do presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), André Teixeira; da diretora de Relações Governamentais da PepsiCo, Cristiane Lopes; da vice-presidente de Assuntos Corporativos da empresa, Regina Teixeira; da responsável pela área de Recursos Humanos, Iana Coelho; do diretor de vendas, Fábio Henrique; do diretor sênior de operações, Marcelo Zanetti, e da gerente de fábrica, Bianca Ferreira.

