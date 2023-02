Fabrica que é responsável por tintas decorativas Coral inaugura usina solar em Recife

A- A+

A fabril da AkzoNobel em Recife, que é responsável por receber a demanda de produtos da sua marca de tintas decorativas Coral nas regiões Norte e Nordeste, está inaugurando uma usina solar fotovoltaica. A qual ajuda a impulsionar o objetivo da multinacional holandesa de reduzir em 50% as emissões de carbono em nossas próprias operações até 2030, promovendo a eficiência energética contínua e estimulando a transição para 100% de energia renovável em todos as suas plantas globalmente (base 2018). No Brasil, todas as operações da empresa já usam 100% de energia renovável e a usina solar em Recife é a primeira inaugurada no País.

“Alinhamos nossas próprias ambições de sustentabilidade com o Acordo de Paris, compromisso firmado entre nações que visa limitar o aquecimento global e garantir que o aumento da temperatura na Terra não exceda 1,5˚C acima dos níveis pré-industriais”, explica Daniel Geiger Campos, presidente da AkzoNobel para América Latina. “Como a primeira empresa de tintas e revestimentos a se comprometer com metas de sustentabilidade com base científica (por meio da SBTi, Science Based Targets Initiative), estamos determinados a cumpri-las e investir em energia renovável é mais um passo nessa direção”, completa. No total, serão investidos cerca de R$ 4 milhões no projeto, que se juntam a mais R$ 13 milhões já investidos em Mauá (SP), na estação ReviveR de tratamento de efluentes, na qual 100% da água da fábrica é reutilizada, inclusive na produção de tintas. Juntos, esses investimentos materializam o compromisso da AkzoNobel no Brasil com ações de grande impacto para um melhor uso de recursos naturais.

Em uma planta de 11 mil m2, a usina solar na unidade pernambucana conta com 1.580 módulos fotovoltaicos com capacidade de geração de 1.400 MWh/ano, energia suficiente para atender cerca de 600 residências/mês. “A usina solar já está gerando 68% da energia utilizada pela empresa localmente. E é mais um projeto aplicado em Recife que estudamos ampliar para nossas outras unidades no Brasil e América Latina”, conta Hugo Moreira, diretor de Manufatura & Supply Chain da AkzoNobel para América Latina.

A usina solar de Recife é inaugurada em um momento em que esse tipo de energia vem ganhando cada vez mais espaço, tanto em sistemas próprios de geração quanto em uso doméstico. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a energia solar tornou-se a segunda maior fonte de energia no Brasil, ficando atrás apenas da fonte hídrica. Em 2022, houve um crescimento de 64% no uso da energia solar em relação a 2021.

Com cerca de 150 funcionários, a unidade de Recife, a mais antiga fábrica de tintas do Nordeste, inaugurada em 1968, abriga diversas ações relacionadas à inovação e sustentabilidade, pilares da AkzoNobel.

A unidade tem se destacado como centro de inovação no desenvolvimento de novos materiais para embalagens. É o caso das embalagens híbridas em todas as tintas látex para parede nos volumes de 3,6L (cores prontas) e 3,2L (sistema tintométrico) produzidas em Recife desde 2020, e que engloba produtos conhecidos do grande público, como Coral Decora, Rende Muito, Coralar, Coral 3 em 1, Pinta Piso, Renova, Brilho e Proteção, e Paredex. As embalagens híbridas utilizam 88% de plástico reciclado pós-consumo, o que reduz em cerca de 30% a emissão de carbono no processo produtivo – mensalmente, seria o equivalente a neutralizar essa emissão em uma viagem de carro de 11 mil quilômetros. A inovação foi Prata na Categoria Mercado – Tecnologia no Prêmio ABRE 2021, realizado há 20 anos pela Associação Brasileira de Embalagem.

No seu entorno, alinhado ao seu propósito “People. Planet. Paint” (“Pessoas. Planeta. Pintura”), a companhia reforça seu vínculo com a população pernambucana apoiando iniciativas sociais como o “Mais Vida nos Morros”, por meio do Movimento Coral Tudo de Cor, projeto que leva cor, autoestima e capacitação por meio de mutirões de pintura em comunidades e espaços públicos. Desde 2018, mais de 150 mil litros de tinta foram destinados ao programa e mais de 13 mil famílias em mais de 50 comunidades foram beneficiadas. Um exemplo do impacto dessa parceria com a Prefeitura de Recife foi verificado em uma pesquisa realizada em 2022, com cerca de mil munícipes: após a pintura e melhorias realizadas, em uma escala de 1 a 5, a percepção de que o local se tornou um local melhor para se viver foi de 4,6. Os moradores também se sentem mais orgulhosos do local onde vivem, entendimento que alcançou uma pontuação de 4,5 na consulta à população. São dados que demonstram como o projeto promove a transformação das comunidades e da vida dessas pessoas.

Veja também

Empresas pernambucanas Grupo Raymundo da Fonte expande atuação na região Sudeste