A- A+

Patrimônio Fábrica Tacaruna será transformada em Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco Governo de Pernambuco publicou edital de licitação da antiga sede na última terça-feira (23)

O Governo de Pernambuco vai investir na restauração e requalificação da antiga Fábrica Tacaruna, onde será implantado o Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco (Ceforpe).



Além de oferecer um espaço destinado à formação inicial e continuada dos profissionais da educação, o patrimônio arquitetônico considerado histórico para o estado de Pernambuco deve ser preservado pelas obras.

O edital de licitação para contratação da empresa que ficará responsável pelas obras foi publicado no Diário Oficial na edição da última terça-feira (23).

Com uma área de mais de 6 mil m², o Ceforpe será um espaço de uso multidisciplinar, com tnove salas de aula, seis laboratórios básicos (química, física, matemática, biologia, informática e robótica), seis laboratórios especializados (língua brasileira de sinais, educomunicação, maker, teatro e corporal, música e línguas), um laboratório multiuso, duas salas de recursos pedagógicos, biblioteca, três estúdios de TV, uma mini gráfica, uma rádio escola e espaço de convivência aberto ao público.

“Entregaremos um prédio com uma excelente infraestrutura e com espaço suficiente para acolher todos os profissionais de educação da Rede Estadual que participam das formações”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

O desenvolvimento do projeto teve o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria Estadual de Educação (SEE) e da Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), com o objetivo de encontrar soluções arquitetônicas compatíveis com a preservação do conjunto fabril.

“A Fábrica Tacaruna é um lugar emblemático da paisagem cultural entre Recife e Olinda, cidades que estão conectadas pela vizinhança e pela história. A restauração desse monumento representa não apenas a preservação de um patrimônio, mas a sua ressignificação como um lugar vivo, voltado à difusão e à multiplicação do conhecimento”, afirma a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

O projeto prevê a conservação das fachadas e das paredes internas remanescentes e a implantação de uma nova estrutura contemporânea independente, sem interferência física nas alvenarias já existentes. O objetivo da proposta foi garantir a preservação e a organização original dos pavimentos.

As obras serão fiscalizadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo para conclusão é de 18 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.



Confira as fotos do projeto arquitetônico:

Antiga Fábrica Tacaruna será transformada em um Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco. Foto: Escritório de Carlos Fernando Pontual

Antiga Fábrica Tacaruna será transformada em um Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco. Foto: Escritório de Carlos Fernando Pontual

Antiga Fábrica Tacaruna será transformada em um Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco. Foto: Escritório de Carlos Fernando Pontual

Antiga Fábrica Tacaruna será transformada em um Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco. Foto: Escritório de Carlos Fernando Pontual

Antiga Fábrica Tacaruna será transformada em um Centro de Formação de Profissionais da Educação de Pernambuco. Foto: Escritório de Carlos Fernando Pontual

Patrimônio Histórico

Inaugurada em 1895, a Fábrica Tacaruna teve sua produção têxtil encerrada em 1922. Tombado em nível estadual desde 1994, a antiga fábrica Tacaruna também está inserida na Zona Especial de Preservação Histórica, no âmbito municipal. Do conjunto original, foram preservadas as fachadas históricas, além da antiga chaminé.



Com informações da assessoria.

Veja também