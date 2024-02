A- A+

NEGÓCIOS Fabricação de espada, negociações tech, casamento de herdeiro: a viagem de Mark Zuckerberg à Ásia CEO da Meta aproveitou para esquiar com a família e se reunir com funcionários do Facebook em Tóquio

O CEO da Meta, Marck Zuckerberg, viaja pela Ásia com uma programação que inclui fabricação de espadas, dispositivos de realidade virtual e de celebrações que antecedem o casamento do filho de um bilionário indiano.

No domingo (25), Zuckerberg postou imagens de "uma tarde especial aprendendo a fazer katanas" com um mestre espadachim no Japão.

O empresário de 39 anos também aproveitou para esquiar com a família antes de reunir-se com funcionários do Facebook em Tóquio nesta segunda (26) e terça-feira (27), segundo a Bloomberg News.

Em seguida, dele eve viajar à Coreia do Sul, onde espera reunir-se com o presidente Yoon Suk Yeol e representantes das gigantes tecnológicas Samsung e LG, segundo a imprensa sul-coreana.

Mark Zuckerberg is in Japan right now making Katanas with Japanese Sword Master, Akihira Kokaji. pic.twitter.com/aZhzWpcwIl — AI KATANA (@ai_katana) February 25, 2024

Ambas estão entre as poucas empresas do mundo que fabricam circuitos de memória de última geração para processadores de inteligência artificial.

Zuckerberg deve negociar com a LG Electronics o desenvolvimento de dispositivos de realidade mista para competir com o Vision Pro da Apple, informou o Korea Economic Daily.

Na Índia, de 1º a 3 de março, participará de celebrações prévias ao casamento do filho de Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries, segundo a Bloomberg.

Meta, Google, entre outros, investiram bilhões de dólares na unidade digital Jio Platforms, da Reliance, que busca competir com Amazon e Walmart no mercado indiano de comércio eletrônico.

Ambani, de 66 anos, é a 10ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes, enquanto Zuckerberg é o quarto no ranking.

