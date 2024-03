Fabricante chinesa de carros elétricos BYD registra lucro recorde em 2023

A- A+

O fabricante chinês de automóveis BYD, líder mundial no setor elétrico, registrou lucro recorde em 2023, apesar da guerra de preços na China, onde existe uma forte procura por estes veículos. A BYD ("Build Your Dreams", "construa seus sonhos", em tradução livre) obteve um lucro líquido de 30,04 bilhões de yuans (R$ 20,77 bilhões) no ano passado, um aumento de 80,7% em comparação com 16,6 bilhões de yuans em 2022, informou o grupo em comunicado.

No ano fiscal de 2022, o lucro líquido progrediu a um ritmo muito mais rápido (+445,8%). A receita da BYD para 2023 também aumentou em um ano (+42%), atingindo 602,3 bilhões de yuans (R$ 3 trilhões).

A BYD é o principal fabricante da China no setor elétrico e, no ano passado, tornou-se o principal fabricante mundial depois de ultrapassar o limiar simbólico de cinco milhões de veículos híbridos e elétricos produzidos.

O grupo comercializa atualmente estes dois tipos de automóveis em mais de cinquenta países, incluindo a Europa. Em dezembro anunciou a construção de uma fábrica na Hungria. A China, principal emissor mundial de gases do efeito de estufa, quer garantir que a maioria das vendas de automóveis seja elétrica ou híbrida até 2035.

O mercado chinês neste setor disparou graças sobretudo às ajudas à compra, que, no entanto, desapareceram no final de 2022. Para acompanhar o ritmo, em um contexto de desaceleração económica, dezenas de fabricantes locais lançaram uma guerra de preços.

Veja também

Fed Balanço auditado do Fed confirma prejuízo operacional de US$ 114,3 bilhões em 2023