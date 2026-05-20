Empresa Nacional
Fabricante de brinquedos Estrela entra com pedido de recuperação judicial
Empresa cita, entre outros, o aumento do custo de capital e as restrições de crédito; além de mudanças no comportamento do consumidor, "com maior competição de alternativas digitais"
Brinquedo da Estrela: Empresa cita restrições de crédito e mudanças no comportamento do consumidor - Foto: Divulgação/Internet
A fabricante de brinquedos Estrela entrou com pedido de recuperação judicial. Segundo comunicado enviado pela empresa, a decisão "decorre da necessidade de reestruturação do passivo do grupo, em um contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes".
A empresa cita, entre outros, o aumento do custo de capital e as restrições de crédito; além de mudanças no comportamento do consumidor, "com maior competição de alternativas digitais".
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No comunicado, a empresa afirma ainda que manterá "suas atividades industriais, comerciais e administrativas, bem como o atendimento a clientes, parceiros e fornecedores", durante o processo de reestruturação das dívidas.