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TECNOLOGIA Fabricante de chips dispara em estreia na bolsa e se torna empresa mais valiosa da China ChangXin Memory Technologies pretende competir com as gigantes sul-coreanas Samsung Electronics e SK hynix e com a americana Micron no mercado de semicondutores

A principal fabricante chinesa de chips de memória, CXMT, viu suas ações dispararem mais de 500% em sua estreia na Bolsa de Valores de Xangai nesta segunda-feira, em meio a um aumento na demanda global por semicondutores para inteligência artificial.

A corrida global para construir data centers capazes de treinar e executar tecnologia de IA levou a uma escassez de chips de memória e a um boom nas empresas de manufatura.

A ChangXin Memory Technologies (CXMT) pretende competir com as gigantes sul-coreanas Samsung Electronics e SK hynix, e com a americana Micron no mercado de semicondutores. A empresa, sediada em Anhui, levantou 66,6 bilhões de yuans (cerca de R$ 49,85 bilhões) em sua oferta pública inicial, informou a Bloomberg News.

As ações da empresa dispararam mais de 500% até o meio da manhã, elevando sua capitalização de mercado para 3,5 trilhões de yuans (cerca de R$ 2,63 bilhões), tornando-a a empresa mais valiosa da China.



Chips de memória avançados são muito procurados globalmente como componentes-chave de servidores de IA. Isso aumentou os lucros dos fabricantes e criou uma escassez de chips de memória DRAM, usados em laptops, celulares e outros dispositivos, levando ao aumento dos preços.

Isso explica por que a gigante americana Apple estaria testando os chips DRAM da CXMT em seus produtos. A empresa chinesa, fundada em 2016, é a quarta maior fabricante de chips DRAM do mundo, com quase 8% do mercado, atrás da Samsung, SK hynix e Micron.

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