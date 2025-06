A- A+

Saúde Fabricante do Ozempic paga salários mais altos a mulheres As funcionárias da Novo Nordisk recebem, em média, 3% a mais em diferentes cargos e localização geográfica

As mulheres empregadas na Novo Nordisk agora recebem, em média, salários mais altos do que os homens que trabalham na fabricante dos medicamentos de sucesso Wegovy e Ozempic, de acordo com a mídia dinamarquesa Finans.

As mulheres da Novo Nordisk recebem 3% a mais, em diferentes cargos e diferentes localizações geográficas, afirmou o Finans, citando dados compilados pela empresa de contabilidade Deloitte.

A Dinamarca, país de origem da Novo Nordisk, que frequentemente se orgulha de ser pioneira em igualdade de gênero, ainda apresenta uma diferença salarial de 12,3%, de acordo com o escritório nacional de estatísticas.

A Novo adota uma política de verificar possíveis distorções salariais a cada três meses, o que promoveu mais igualdade na gigante farmacêutica, disse o Finans, citando um porta-voz da empresa.

Os dados da Deloitte mediram a igualdade salarial entre 21 das maiores empresas da Dinamarca. Além da Novo, a única companhia que paga mais às mulheres é a fabricante de vacinas Bavarian Nordic, segundo o Finans.

Veja também