NEGÓCIOS Fabricante dos famosos ovos Fabergé é vendida por US$ 50 milhões Quando o negócio for concluído, ainda neste mês, grupo britânico Gemfields, antigo dono da marca de luxo, receberá US$ 45 milhões. Os US$ 5 milhões restantes virão de royalties

O empresário Sergei Mosunov, sócio da empresa de capital de risco The Garage Syndicate, comprou a famosa fabricante dos ovos Fabergé por US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões). A marca de luxo, cujo artesanato se tornou símbolo de riqueza, foi vendida para a SMG Capital, empresa de investimentos dos EUA ligada a Mosunov, mais de uma década depois de ter sido comprada pelo grupo britânico Gemfields, que a adquiriu em 2013 por US$ 142 milhões (R$ 772 milhões).

De acordo com reportagem do Financial Times, quando o negócio for concluído, provavelmente ainda neste mês, a Gemfields receberá US$ 45 milhões, e os US$ 5 milhões restantes virão de pagamentos trimestrais de royalties.

A venda conclui uma revisão estratégica do negócio Fabergé, iniciada pela Gemfields no fim de 2024, após enfrentar “desafios consideráveis”, segundo o diretor executivo Sean Gilbertson. A mineradora com sede em Londres registrou um prejuízo após impostos de US$ 100,8 milhões em 2024, comparado a um prejuízo de US$ 2,8 milhões em 2023. A receita anual foi de US$ 213 milhões, queda de 19% em relação aos US$ 262 milhões anteriores.





“A venda de hoje marca o fim de uma era para nós,” disse Gilbertson no comunicado, acrescentando que a mineradora britânica agora é “uma proposta de investimento mais enxuta e focada”.

As ações da Gemfields quase foram reduzidas pela metade no último ano, afetadas por uma queda no mercado de bens de luxo e por violentos conflitos em Moçambique que impactaram as operações de mineração de rubis.

A Fabergé foi fundada em 1842. O joalheiro Peter Carl Fabergé criou seus ovos homônimos com gemas e metais preciosos em sua oficina em São Petersburgo, sendo o primeiro deles encomendado para o czar russo Aleksandr III e o czar Nikolai II como presentes de Páscoa.

Dos aproximadamente 50 ovos feitos para a família imperial entre 1885 e 1916, mais de 40 "sobreviveram". Em 2004, Viktor Vekselberg, magnata do petróleo e gás, pagou mais de US$ 90 milhões por nove ovos imperiais — na época, a segunda maior coleção de ovos Fabergé do mundo. Eles eram anteriormente propriedade da família Forbes.

Em entrevista ao FT, Mosunov disse ser uma grande honra ''se tornar o guardião de uma marca tão excepcional e reconhecida globalmente”. O empresário acrescentou que a empresa continuará focando em joias, acessórios e relógios, como já vinha fazendo.

