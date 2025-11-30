A- A+

armas Fabricantes de armas batem recordes de vendas, impulsionados por prejuízo Durante a última década, entre 2015 e 2024, as receitas dos 100 maiores fornecedores aumentaram 26%

As vendas dos 100 maiores fabricantes de armas do mundo atingiram um novo recorde em 2024, impulsionadas pelos conflitos na Ucrânia e em Gaza, apesar dos problemas de produção que dificultaram as entregas, revelou um relatório publicado nesta segunda-feira (ainda noite de domingo, 30, no Brasil).

Ao longo do ano, as vendas totalizaram 679 bilhões de dólares (R$ 3,62 trilhões), o que representa um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior, indicou o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (Sipri).

Durante a última década, entre 2015 e 2024, as receitas dos 100 maiores fornecedores aumentaram 26%.

“No ano passado, os rendimentos mundiais dos fornecedores de armas atingiram o nível mais alto já registrado pelo Sipri, já que os fabricantes aproveitaram a forte demanda”, declarou Lorenzo Scarazzato, do programa de Gastos Militares e Produção de Armas do instituto, em um comunicado.

Jade Guiberteau Ricard, do mesmo programa, explicou à AFP que "isso se deve principalmente à Europa", embora "todas as regiões tenham aumentado, exceto Ásia e Oceania".

Segundo ela, o crescimento da demanda na Europa está relacionado à guerra na Ucrânia e à “percepção da ameaça da Rússia por parte dos Estados europeus”.

Essa evolução deve, por um lado, às necessidades da própria Ucrânia e, por outro, aos dos países que enviam material e precisam relatar seus estoques.

Em vários países europeus, “vimos numerosos planos de modernização em curso que representam uma nova fonte de procura”, acrescentou Guiberteau Ricard.

Trinta e nove dos 100 principais fornecedores de armas são dos Estados Unidos, entre eles os três primeiros: Lockheed Martin, RTX (anteriormente Raytheon Technologies) e Northrop Grumman.

Em conjunto, os fabricantes americanos registraram um aumento de 3,8% em seu faturamento, alcançando 334 bilhões de dólares (R$ 1,78 trilhão), o que representa quase metade do total mundial.

Na Europa, o faturamento combinado das 26 maiores empresas de armamento aumentou 13%, atingindo 151 bilhões de dólares (R$ 805,78 bilhões).

Veja também