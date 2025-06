Fabricantes de brinquedos dos EUA vão à Suprema Corte contra tarifas de Trump

A- A+

Duas empresas familiares do setor de brinquedos estão pedindo que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrube grande parte das tarifas abrangentes impostas pelo ex-presidente Donald Trump, levando aos juízes, pela primeira vez, uma disputa de alto risco com implicações econômicas globais.

O pedido, protocolado na terça-feira, dia 17, solicita que o caso seja tratado em regime acelerado, com possibilidade de uma decisão definitiva da Suprema Corte até o fim do ano. A petição pede aos juízes que adotem uma medida incomum: analisar o caso sem esperar que um tribunal federal de apelações se pronuncie.

As empresas Learning Resources e hand2mind argumentam que a questão sobre a autoridade de Trump para impor tarifas, com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 (IEEPA, na sigla em inglês), é tão relevante do ponto de vista econômico que exige uma intervenção imediata da Suprema Corte.





“Diante do enorme impacto das tarifas sobre praticamente todas as empresas e consumidores do país, e da instabilidade contínua causada pelo poder irrestrito de tarifação que o presidente reivindica, os questionamentos às tarifas baseadas na IEEPA não podem aguardar o trâmite normal das apelações”, alegam as empresas, sediadas na região de Chicago.

Em outro processo, um tribunal federal de apelações permitiu que as tarifas continuem em vigor até que o colegiado julgue o caso, o que deve ocorrer em 31 de julho. Trump defende as tarifas como instrumento fundamental para equilibrar as condições para empresas e trabalhadores americanos diante de déficits comerciais crônicos.

“O governo Trump está usando legalmente os poderes concedidos pelo Congresso e pela Constituição ao Poder Executivo para enfrentar as emergências nacionais representadas pelos persistentes déficits comerciais de bens e pelo tráfico de drogas”, afirmou o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai. “Se a Suprema Corte decidir analisar esse questionamento infundado, esperamos sair vitoriosos.”

Pedido de tramitação acelerada

O pedido chega à Suprema Corte após uma decisão de primeira instância, até então de pouca repercussão pública. O juiz distrital Rudolph Contreras, de Washington, concluiu que Trump excedeu sua autoridade ao acionar a IEEPA para impor as tarifas. No entanto, sua decisão, de 29 de maio, ficou restrita às duas empresas que moveram a ação.

Diante da decisão, o governo recorreu. Agora, as empresas querem que a Suprema Corte revise diretamente a sentença de Contreras. Elas sugerem que os juízes decidam, antes do recesso de verão — que começa em cerca de duas semanas —, se aceitarão o caso, com a possibilidade de realização de audiências em setembro ou outubro.

Em um processo separado, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA também declarou ilegais as tarifas globais de Trump em maio, baseando-se nos mesmos questionamentos sobre a aplicação da IEEPA. Segundo a lei, o presidente pode “regular” a “importação” de bens quando necessário para “enfrentar” uma emergência.

No entanto, o juiz Contreras entendeu que essa redação não autoriza a cobrança de impostos de importação. “O poder de regular não é o poder de tributar”, escreveu.

Ambos os processos se referem às tarifas decretadas em 2 de abril, conhecidas como tarifas do “Dia da Libertação”, que impõem uma alíquota básica de 10%, podendo ser significativamente maior para determinados parceiros comerciais.

Além disso, as duas ações também envolvem tarifas específicas relacionadas ao combate ao tráfico de fentanil. No caso das empresas de brinquedos, questionam-se tarifas aplicadas à China. Já no processo do Tribunal de Comércio Internacional, as tarifas também afetam importações do Canadá e do México.

Impacto na cadeia de suprimentos

O CEO das empresas, Rick Woldenberg, afirmou, em entrevista, que precisou alocar 30% da equipe administrativa apenas para lidar com questões ligadas às tarifas.

“Tivemos despesas extraordinárias e tivemos que mudar nossa cadeia de suprimentos praticamente da noite para o dia — uma cadeia que levamos 40 anos para construir”, disse. “Me sinto como um refugiado de guerra, carregando tudo que podemos em uma carroça e indo para um lugar que achamos ser mais seguro, mas sem saber se realmente é.”

As tarifas de 2 de abril representaram o maior aumento nas taxas de importação dos EUA desde as tarifas de Smoot-Hawley, em 1930, levando a alíquota média dos EUA ao maior patamar em mais de um século.

Os mercados globais têm oscilado fortemente desde o anúncio das tarifas. Trilhões de dólares em valor de mercado foram perdidos e recuperados ao longo de semanas de idas e vindas, reversões e promessas de acordos comerciais — especialmente com a China.

O próprio Trump suspendeu por 90 dias a maior parte das tarifas classificadas como “recíprocas”. Esse prazo expira em 9 de julho, quando as alíquotas podem subir drasticamente para muitos países, caso não haja acordos comerciais ou uma nova prorrogação. Produtos da União Europeia, por exemplo, podem passar a pagar uma tarifa de 50%.

As tarifas sobre aço, alumínio e automóveis foram impostas com base em outra legislação e, portanto, não são afetadas diretamente pelo caso que está sendo levado à Suprema Corte. Autoridades do governo minimizam o impacto da ação, afirmando que grande parte das tarifas pode ser aplicada por outros meios legais.

