tarifaço Fabricantes de eletrônicos querem crédito emergencial e suspensão de tributos para compensar tarifaç Medidas foram apresentadas ao Ministério do Desenvolvimento. Exportações de produtos do setor para os EUA cresceram 23% no primeiro semestre, diz Abinee

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) solicitou ao governo federal a suspensão de impostos e a criação de linhas de crédito emergencial para o setor como forma de mitigar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos EUA às exportações brasileiras, previstas para entrar em vigor na próxima sexta-feira, 1º de agosto.

No primeiro semestre deste ano, os EUA foram o principal destino externo da produção nacional de eletroeletrônicos, recebendo 29% do total exportado.

O valor das vendas bateu US$ 1,1 bilhão, 23% a mais do que no mesmo período de 2024.

Em ofício encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a Abinee propõe a estruturação de linhas de financiamento emergencial via BNDES ou Finep, a suspensão da tributação sobre insumos usados na produção de bens exportados e a desoneração temporária da folha de pagamento.

Além disso, pleiteia aumento temporário da alíquota do Reintegra (programa que permite a reintegração de valores tributários para empresas exportadoras), crédito presumido de IPI (ou PIS/Cofins) sobre exportações aos EUA, ajustes no preço de transferência (transfer pricing) e repasse de valores de Fundos Públicos Setoriais.

O setor também apresentou pedidos de alívio nos custos com ICMS ao governo estadual de São Paulo. As demandas incluem a aceleração da devolução de saldos credores acumulados do imposto para empresas exportadoras aos EUA, a ampliação e flexibilização dos regimes especiais de ICMS, e a criação de regime especial simplificado de suspensão do ICMS.

Segundo a Abinee, as propostas são de caráter temporário, enquanto o tarifaço produzir impactos econômicos negativos para a indústria de eletroeletrônicos. A entidade afirma que a taxação traz risco iminente de perda de competitividade para os produtos brasileiros, o que pode provocar queda de encomendas e paralisação de embarques.

Também poderá haver prejuízos ao desempenho total do setor, visto que as exportações representam, em média, 17% do faturamento.

Os principais itens exportados pelo segmento para os Estados Unidos são transformadores, motores e geradores.

O total de exportações de eletroeletrônicos brasileiros somou US$ 3,8 bilhões no primeiro semestre de 2025, alta de 12% ante o mesmo período de 2024.

