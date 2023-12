Facebook e Instagram vão separar bate-papo das plataformas

A- A+

Nos últimos anos, a Meta uniu as mensagens diretas do Instagram com o bate-papo do Facebook, mas a integração chegará ao fim nos próximos dias. Segundo um comunicado postado na plataforma de suporte do Instagram, a partir de meados de dezembro deste ano, não será mais possível usar o a rede social para entrar em contato com contas do Facebook e vice-versa.

Com isso, todos os bate-papos a partir dessa integração que existem se tornarão somente leitura, o que significa que não será possível mais enviar novas mensagens.

Também não será mais possível ver se o outro usuário está on-line.

Os bate-papos existentes com contas do Facebook não serão transferidos para a caixa de entrada no Facebook ou no Messenger, nem o contrário.

A Meta não explicou o motivo do encerramento do recurso, mas analistas acreditam que o movimento pode estar relacionado com a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que, a partir de março do ano que vem, exigirá que as empresas de tecnologia sigam uma série de regras para garantir a segurança dos usuários.

