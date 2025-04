A- A+

META Facebook enfrenta hoje julgamento histórico nos EUA e pode ter que se desfazer do Instagram; entenda Órgão antitruste americano quer forçar a cisão dos aplicativos da Meta

As compras do Instagram e WhatsApp ajudaram o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a criar um império das redes sociais que hoje alcança bilhões de pessoas. No entanto, mais de uma década depois, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) quer desmembrar esses negócios num processo antitruste histórico que vai a julgamento nesta segunda-feira, dia 14.

A comissão argumenta que as compras das redes sociais pela Meta foram ilegais porque prejudicaram o setor ao eliminar concorrentes em potencial — e que foi um erro tê-los permitido. Como resultado, a comissão quer forçar a cisão da Meta.

Para sustentar seu caso, o órgão antitruste afirma que a qualidade dos aplicativos da Meta piorou, especialmente com o aumento dos anúncios e o enfraquecimento da proteção à privacidade.

Risco de perda bilionária

As alegações da FTC serão analisadas pelo juiz distrital dos EUA James Boasberg, em Washington, em julgamento que representa uma ameaça existencial ao domínio da Meta. Uma separação da empresa prejudicaria alguns dos produtos digitais mais populares do mundo, desfazendo anos de integração entre os apps e o Facebook, e levantaria sérias dúvidas sobre como o governo avalia e aprova fusões e aquisições.

Dado o valor de mercado da Meta, de US$ 1,3 trilhão, e sua dependência das receitas publicitárias do Instagram, uma cisão pode eliminar centenas de bilhões de dólares em valor de mercado.

Uma vitória da FTC pode levar à desmontagem de uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas de tecnologia do mundo — e potencialmente apagar centenas de bilhões de dólares em valor de mercado.

Quem vai depor?

Amplamente acompanhado, o julgamento contará com o depoimento de vários executivos, incluindo Zuckerberg e a ex-diretora de operações Sheryl Sandberg.

O julgamento deverá conter centenas de e-mails e outras comunicações internas sobre a estratégia de crescimento da empresa nos últimos 15 anos, incluindo a justificativa de Zuckerberg para a compra do Instagram, citada na denúncia da FTC: “É melhor comprar do que competir”.

A Meta afirmou em nota estar “confiante de que as evidências mostrarão que as aquisições do Instagram e do WhatsApp foram boas para a concorrência e para os consumidores”. A empresa também criticou a FTC por contestar os negócios mais de uma década depois.

E qual será a linha de defesa da Meta?

O desejo incansável de Zuckerberg de esmagar concorrentes ao roubar seus melhores recursos pode reforçar a ideia de que a empresa enfrenta muita concorrência. Afinal, por que copiar o feed de vídeos curtos do TikTok ou o X de Musk se eles não fossem concorrentes?

A Meta deve argumentar que compete em um espaço muito mais amplo, com vários outros concorrentes, como o X de Elon Musk, o TikTok, o YouTube da Alphabet e até o iMessage da Apple. A empresa destacará que passou anos copiando recursos populares de outras plataformas, o que, segundo ela, comprova um esforço deliberado para atender às demandas dos usuários num mercado altamente competitivo.

Embora a FTC alegue que Instagram e TikTok não são concorrentes em redes sociais, a Meta planeja mostrar que a suspensão temporária do TikTok em janeiro levou um grande aumento de tráfego e uso de seus aplicativos — como prova de que as duas plataformas concorrem diretamente.

A FTC poderá usar depoimentos do TikTok e do Pinterest que corroborem sua visão do “panorama competitivo”.

Como o caso deve terminar?

A decisão final no caso da Meta dependerá de como o mercado de redes sociais será definido, e se a Meta de fato domina esse setor. A FTC pretende focar na forma como as pessoas se comunicam com amigos e familiares — o que chama de “serviços de redes sociais pessoais”, compostos principalmente por mensagens e mídia compartilhadas entre contatos próximos.

A agência acredita que apenas o Snapchat, da Snap, e uma empresa menor chamada MeWe competem com a Meta. Também menciona antigos concorrentes que hoje estão extintos, como o MySpace.

Na análise do repórter Kurt Wagner, da Bloomberg, não há dúvidas de que a Meta tem poder significativo sobre a indústria de redes sociais, e talvez ainda mais sobre os anunciantes digitais que dependem de seus produtos para manter seus negócios. Os movimentos da Meta podem afetar o destino de inúmeras outras empresas.

Mas ele considera que a FTC terá dificuldade para provar que o Snapchat é o único concorrente relevante. Como mostram os anos de ações da Meta, ela vem expandindo seu império e, com isso, enfrentando novos desafiantes.

Uma resolução definitiva sobre a Meta pode levar anos. O juiz distrital James Boasberg decidirá primeiro se a empresa violou a lei com suas aquisições. Caso conclua que sim, haverá uma segunda fase de audiências para definir como corrigir o mercado.

Esse não é o único embate da Meta com a FTC. A comissão também acusa a empresa de violar os termos de um acordo de privacidade firmado em 2019, que resultou em uma multa recorde de US$ 5 bilhões por violações anteriores de segurança de dados.

