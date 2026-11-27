A- A+

Economia Fachin autoriza liberação de R$ 316 milhões de liquidante do Master ao BRB Presidente do STF também autorizou retomada de repasses de carteiras de crédito e rejeitou pedido do governo do DF para que banco assumisse gestão de ativos bloqueados

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou nesta sexta-feira a liberação de R$ 316,4 milhões ao Banco de Brasília (BRB) pela liquidante do Banco Master. O magistrado também determinou a retomada dos repasses relativos a carteiras de crédito adquiridas pelo banco público cuja titularidade não é objeto de controvérsia.



Fachin, contudo, rejeitou os demais pedidos apresentados pelo BRB e pelo governo do Distrito Federal, entre eles o de que o banco público fosse nomeado administrador dos valores bloqueados e dos ativos da massa falida do Master.



A decisão foi tomada após manifestações da empresa responsável pela liquidação do Master e do Banco Central. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia condicionado a liberação dos recursos a uma análise individualizada dos pedidos pelas duas instituições.



A liquidante informou ao Supremo ter identificado contratos de cessão de carteiras de crédito celebrados entre o Master e o BRB que não apresentam disputas ou irregularidades e que somam R$ 1,27 bilhão. Desse montante, R$ 384,9 milhões já haviam sido repassados ao banco público antes da suspensão dos pagamentos, determinada em julho deste ano, enquanto outros R$ 316,4 milhões estavam retidos.



Há ainda R$ 569,9 milhões referentes a essas carteiras que não ingressaram na massa liquidanda por terem sido retidos por órgãos pagadores ou em razão de decisões judiciais. Fachin autorizou que esses recursos também sejam repassados ao BRB à medida que forem liberados.



O presidente do STF considerou que a restituição dos valores não representa um tratamento preferencial ao BRB em relação aos demais credores do Master, uma vez que os recursos não pertencem à instituição em liquidação.



"Nessa extensão, não há dúvida sobre o direito do BRB de ver liberado este montante, e a restituição não configura pagamento preferencial a credor da massa. Os valores não integram o acervo que a medida assecuratória visa preservar para a futura reparação dos danos, de modo que sua liberação não compromete a utilidade da constrição", escreveu Fachin.

Na decisão, o presidente do Supremo manteve o bloqueio dos recursos referentes a carteiras de crédito negociadas pelo Master com mais de uma instituição financeira.



De acordo com a liquidante, a antiga administração do Master cedeu os mesmos direitos creditórios a diferentes compradores, entre eles o BRB, o BTG – CB Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, a Qista/PlacarPay e a Travessia Securitizadora. Esses créditos somam R$ 218,4 milhões, dos quais R$ 121,3 milhões foram recebidos e permanecem retidos.



Fachin rejeitou o pedido para que esses recursos fossem depositados em uma conta mantida no BRB, sob o argumento de que o próprio banco público é uma das instituições que disputam a titularidade dos valores.



O ministro também negou a solicitação do governo do Distrito Federal para que fossem destinados ao BRB recursos da massa liquidanda apontados como provenientes das operações investigadas, além de valores bloqueados e apreendidos em nome dos investigados.



Em manifestação encaminhada ao Supremo, o Banco Central se posicionou contra uma entrega ampla de recursos ao BRB com base nos prejuízos alegados pelo banco público e defendeu a preservação das regras do regime de liquidação extrajudicial.



Fachin determinou que a liquidante do Master informe ao Supremo, em um prazo de 15 dias, os valores restituídos ao BRB. A empresa também deverá apresentar, a cada 30 dias, um demonstrativo dos repasses posteriores.



O presidente da Corte destacou que a autorização não altera o bloqueio dos demais ativos das instituições em liquidação e que os outros pedidos de restituição pendentes serão analisados individualmente, após manifestações da liquidante e do Banco Central.

Veja também