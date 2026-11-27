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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu na quinta-feira (26) manter a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. Preso desde 16 de abril, ele permanecerá na Papudinha, como é conhecido o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, em Brasília.

A defesa do executivo havia pedido a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar. O Estadão procurou os advogados de Paulo Henrique Costa para comentar a decisão. O espaço está aberto para manifestação.

Na decisão, Fachin destacou que a manutenção da prisão se justifica pelos elementos colhidos pela Polícia Federal que apontam para a possível participação de Paulo Henrique, enquanto presidente do BRB, em operações de aquisição de carteiras de crédito do Banco Master pelo banco público, investigadas como potencialmente fraudulentas.

"A investigação aponta, ainda, indícios de que o requerente poderia ter sido destinatário de vantagens indevidas relacionadas a imóveis de alto padrão, em contexto de interlocução com o controlador do Banco Master", anota o ministro.

Segundo a PF, a suposta propina negociada entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB envolveria a transferência oculta de seis imóveis de luxo - quatro em São Paulo e dois em Brasília -, avaliados em R$ 146 milhões. Desse montante, R$ 74,6 milhões teriam sido efetivamente pagos.

"As evidências indicam que o requerente, na Presidência do BRB, teria endossado a aquisição dessas carteiras em contrapartida a vantagem indevida estimada em R$ 146,5 milhões, materializada em imóveis de alto padrão, alguns quitados por meio de empresas de fachada e outros parcialmente pagos", anotou Fachin.

"São citados, ainda, sua atuação direta na escolha e definição dos imóveis, com interlocução com corretores, com integrantes do escritório Monteiro Rusu e com o controlador do Banco Master, Daniel Bueno Vorcaro, bem como o uso reiterado da estrutura do banco público em benefício do grupo investigado", acrescentou o ministro.

Fachin argumentou que a discussão sobre se Paulo Henrique efetivamente recebeu os imóveis ou se as suspeitas da Polícia Federal se confirmaram deverá ocorrer ao longo do processo. Segundo o ministro, o que está em análise neste momento não é a culpa ou a inocência do executivo, mas se ainda existem indícios suficientes para justificar sua permanência na prisão. Para Fachin, esses elementos continuam presentes.

"Nesta fase, não se exige do requerente prova de inocência, que se presume, mas, por outro lado, se verifica se os indícios que sustentaram a custódia subsistem, o que, por ora, se constata", afirmou o ministro.

"A prisão preventiva segue, portanto, adequada e indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal", concluiu Fachin.

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