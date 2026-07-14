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PRESIDENTE DO STF Fachin diz que crime organizado usa bets ilegais e cobra cooperação nas investigações Segundo presidente do Supremo Tribunal Federal, plataformas clandestinas são usadas como instrumento de quadrilhas

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu nesta terça-feira, uma resposta coordenada e integrada do Estado contra o crime organizado, chamando especial atenção para a relação do mesmo com o mercado de apostas eletrônicas.

Segundo Fachin, plataformas clandestinas são usadas como instrumento de quadrilhas, lavando dinheiro de crimes como tráfico, contrabando e corrupção.

Nesse contexto, o ministro defendeu que o combate a tal cenário exige inteligência financeira, rastreamento de criptoativos e uma cooperação entre órgãos como a Receita Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Ministério Público e polícias. Afirmou ainda que a resposta estatal à criminalidade também exige uma "justiça articulada em rede".

A ponderação ocorreu na abertura da primeira reunião da Rede Nacional de Magistrados e Magistradas com Competência em Criminalidade Organizada, nesta terça.

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