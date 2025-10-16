A- A+

CONSIGNADO Facta Financeira diz estar em contato com INSS para compreender suspensão de novos consignados A financeira ressalta ainda que não é pagadora de benefícios de aposentadorias

A Facta Financeira afirmou, por meio de nota, que sua administração está em contato com o INSS para compreender o contexto da suspensão cautelar de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas.

A empresa disse que pretende elaborar um plano de ação com o objetivo "de normalizar o serviço com a maior brevidade possível".

"Com relação à decisão do INSS publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial da União, a Facta esclarece que se trata de uma suspensão temporária de até 30 dias para novas averbações de empréstimos consignados via INSS", afirma a empresa.

A financeira ressalta ainda que não é pagadora de benefícios de aposentadorias nem se envolve com descontos de associações em folha.

