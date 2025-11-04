A- A+

vagas Evento no Recife oferece mais de 200 vagas de estágio e emprego Ação é promovida pela Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove nesta quarta-feira (5), das 9h às 12h e das 18h às 21h, a Feira de Empregabilidade. A ação oferece cerca de 200 vagas para estágio e emprego, no Recife.

Poderão participar estudantes do Ensino Médio, Técnico e do Ensino Superior. Os interessados devem comparecer com o currículo impresso. As vagas de emprego nas áreas de administração, comercial, financeira e de seguros são para o nível médio e técnico.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, pretende conectar estudantes e profissionais com empresas e agentes de integração do mercado.

O público poderá se cadastrar para vagas de estágio e emprego, com possibilidade de ter agendadas entrevistas de emprego e cartas de encaminhamento para estágio durante o evento, além de criar e atualizar seus cadastros nas plataformas dos agentes de integração.

Pela manhã, participam da feira o Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CIEE-PE) e o Núcleo de Desenvolvimento Profissional (NUDEP). Já no período da noite, participarão o ABRE – Estágio e Emprego, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), NUDEP, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (ASSESPRO), Ruiz Consultoria Educacional e PersonHUB.



