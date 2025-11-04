Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
vagas

Evento no Recife oferece mais de 200 vagas de estágio e emprego

Ação é promovida pela Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife

Reportar Erro
Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife promove Feira de EmpregabilidadeFaculdade Católica Imaculada Conceição do Recife promove Feira de Empregabilidade - Foto: Aminy Vasconcelos/FICR

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove nesta quarta-feira (5), das 9h às 12h e das 18h às 21h, a Feira de Empregabilidade. A ação oferece cerca de 200 vagas para estágio e emprego, no Recife. 

Poderão participar estudantes do Ensino Médio, Técnico e do Ensino Superior. Os interessados devem comparecer com o currículo impresso. As vagas de emprego nas áreas de administração, comercial, financeira e de seguros são para o nível médio e técnico. 

 

Leia também

• Prefeitura do Recife abre 224 vagas em cursos e oficinas gratuitos no Centro Marta Almeida

• Concurso do TCU oferece 20 vagas e recebe inscrições até 3 de dezembro

• Evento no Recife debate moda, ancestralidade e impacto socioambiental nesta terça-feira (4)

 

O evento, que é gratuito e aberto ao público, pretende conectar estudantes e profissionais com empresas e agentes de integração do mercado.

O público poderá se cadastrar para vagas de estágio e emprego, com possibilidade de ter agendadas entrevistas de emprego e cartas de encaminhamento para estágio durante o evento, além de criar e atualizar seus cadastros nas plataformas dos agentes de integração. 

Pela manhã, participam da feira o Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CIEE-PE) e o Núcleo de Desenvolvimento Profissional (NUDEP).  Já no período da noite, participarão o ABRE – Estágio e Emprego, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), NUDEP, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (ASSESPRO), Ruiz Consultoria Educacional e PersonHUB.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter