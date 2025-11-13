Faculdade Senac abre 1.372 vagas em 25 cursos no Recife, Caruaru e Petrolina; confira detalhes

A- A+

A Faculdade Senac Pernambuco oferece 1.372 vagas em 25 cursos de graduação presenciais nas áreas de Gestão, Saúde, Moda, Design, Tecnologia, Games e Gastronomia.



As oportunidades do vestibular 2026.1 são para as unidades Recife, Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



Os cursos são pagos, mas as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição, onde os detalhes e valores de cada formação podem ser conferidos.



No Recife, há vagas para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã, tarde e noite), Jogos Digitais (manhã), Design de Moda (manhã e noite), Gastronomia (manhã e noite), Estética e Cosmética (manhã), Enfermagem (noite) e de Gestão (noite).



Na área de Gestão, a instituição oferece 40 vagas para o curso de Bacharelado em Administração e 760 vagas distribuídas em 19 cursos tecnólogos no Recife.



Em Caruaru, há opções noturnas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design de Moda e Gastronomia. Já em Petrolina, os candidatos podem escolher entre Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gastronomia, também no turno da noite.





Além das graduações tradicionais, como Logística e Marketing, há formações voltadas para novas tendências do mercado, como Economia Circular, Gestão Ambiental e Transformação Digital da Gestão Escolar.



Interessados podem optar por uma das quatro formas de ingresso: nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edições de 2021 a 2025, vestibular online, portador de diploma ou transferência externa.



Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar em fase de conclusão até a data da matrícula acadêmica.



Titulares e dependentes do cartão do empresário podem ter desconto de 20% nas parcelas. A instituição também oferece 10% de desconto, caso seja feito o pagamento do semestre parcelado no cartão de crédito e de 15% de desconto para o pagamento do semestre à vista.



Serviço:

Vestibular Faculdade Senac 2026.1:

Realização das provas do Processo Seletivo: 6/11/2025 a 20/02/2026;

Divulgação do resultado: até 48h após a realização da prova;

Matrícula dos Aprovados: a partir de 6/11/2025 (até esgotar as vagas)

Previsão de início das aulas (turmas formadas): 23/02/2023

Inscrições e mais informações: facsenacpe.com.br

Veja também