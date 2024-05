Faculdade Senac Pernambuco realiza evento sobre conforto e bem-estar; inscrições estão abertas

A- A+

A Faculdade Senac Pernambuco (FacSenacPE) realiza, no próximo dia 27 de maio (segunda-feira), o IV Encontro do Conforto e Bem-Estar. O evento é gratuito, aberto ao público e apresenta a relação de saúde e bem-estar físico com o tema "Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades".

O evento acontece na Rua Marquês do Pombal, nº 57, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, das 10h às 18h, e conta com palestras e workshops no auditório da instituição. As inscrições devem ser realizadas no site do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Pernambuco (Senac-PE).



De acordo com a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Senac, Andressa Brito, o objetivo do encontro é proporcionar experiências e informações sobre bem-estar para todos os interessados no tema.



"Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) a saúde envolve o bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. Já o bem-estar é um conceito mais subjetivo que tem a ver com o modo como os indivíduos percebem sua vida. Assim, todas as atividades que possam agregar bem-estar no dia a dia da população podem contribuir com sua saúde", destacou Andressa.

Confira a programação:

Auditório FacSenacPE

10h às 11h - Doenças Inflamatórias Intestinais (Alessandra ADS)

11h às 12h - Bem-estar Psicológico (Jéssica Acioly)

Workshops

14h às 15h - Carimbando com afeto (Laboratório de Moda)

15h às 16h - Yoga para Equilíbrio Mental: Explorando Prática Para o Bem-Estar Psicológico (Laboratório de Estética)

16h às 17h - Cozinha Afetiva (Laboratório de Gastronomia)

17h às 18h - Exercícios Ergonômicos para Logística (Salão de Eventos)

