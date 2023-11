Faepe lança a 30ª Agrinordeste; evento começa dia 30 de novembro, no Centro de Convenções

A- A+

O café da manhã de lançamento da 30ª Agrinordeste, realizado na manhã desta terça-feira (7), no Recife, anunciou os patrocinadores e apoiadores do principal evento da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe) e homenageou o Banco do Nordeste (BNB) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) pela parceria. Essas instituições apoiam o Agrinordeste desde a sua primeira edição.

O presidente da Faepe, Pio Guerra, ressaltou a longevidade da Agrinordeste. O evento acontecerá de 30 de novembro a 3 de dezembro deste ano, desta vez finalizando em um final de semana "pra facilitar a vida do cidadão urbano", explicou Guerra, afirmando que um dos motivos é aproximar o produtor rural da sociedade urbana.

Com entrada gratuita, o encontro será no Centro de Convençõesde Pernambuco, em Olinda, das 10h às 21h, e vai reunir expositores de todos os estados nordestinos e alguns do Centro-Sul. Até o momento, a 30ª Agrinordeste conta com o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Senar Pernambuco e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com patrocínio do Sebrae Nacional.



