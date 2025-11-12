A- A+

ECONOMIA Falência da Oi: Como ficam os funcionários da empresa? Entenda A tele soma perto de 13 mil trabalhadores, entre contratados e terceirizados

Com falência da Oi decretada pela Justiça, os funcionários da tele carioca vivem clima de incerteza não apenas sobre o futuro de seus empregos, mas também em relação ao cronograma de pagamento de indenizações trabalhistas.

Os trabalhadores com até 150 salários mínimos a receber serão pagos na frente. Aqueles com crédito acima desse limite serão incluídos na massa falida, sem previsão de quando serão indenizados.

Ao todo, há perto de 13 mil trabalhadores sob o chapéu da tele, incluindo 10,8 mil em empresas de manutenção de rede e call center. O plano é que esses negócios, como também outros ativos, sejam vendidos. Isso deve ajudar em pagamentos incluídos no processo de falência.

A companhia ainda opera em 7.500 localidades do país, contando com 4.600 contratos com o setor público e 10 mil com empresas privadas. Manter esses serviços em operação está entre os desafios nesta etapa que começa agora. A transferência dessas atividades será coordenada pelo gestor judicial da Oi.

Confira abaixo os caminhos já previstos para os trabalhadores

O que vai ocorrer com as empresas de manutenção de rede e de call center?

Tanto a Serviços de Rede (Serede) quanto a Brasil Telecom Call Center (Tahto) entraram em recuperação judicial. A Serede tem aproximadamente 5 mil funcionários, e que estão com salários atrasados. Já a Tahto possui 5,8 mil empregados. As duas unidades serão vendidas pela Oi.

Como está programada a indenização dos trabalhadores da Oi?

A companhia mantém, atualmente, ao redor de 2 mil funcionários. Com a decretação da falência da Oi pela Justiça, os empregados com valores a receber acima de 150 salários mínimos vão entra na massa falida e, com isso, ainda não têm previsão de pagamento. Já aqueles que têm valores de até 150 salários mínimos deverão receber na frente.

Como está planejada a etapa de demissões?

Uma das principais dúvidas dos trabalhadores é como será o processo de demissão, se todos serão desligados ao mesmo tempo ou em etapas.

Até quando será mantida a cobertura do plano de saúde?

O plano de saúde foi reconhecido como serviço essencial pela decisão judicial. No entanto, os funcionários ainda não sabem se o benefício será mantido nem por quanto tempo. Atualmente, a companhia mantém contratos com várias operadoras, a exemplo da SulAmérica.

Como será conduzido o processo de transferência dos serviços prestados pela Oi?

Após a Justiça decretar a falência da Oi, o gestor judicial da companhia, com acompanhamento do Judiciário, vai criar um plano de transferência dos serviços prestados pela operadora para outras empresas. Essa transferência, inicialmente, será feita pela Oi Soluções, divisão da companhia que atua no mercado corporativo. Será utilizado o caixa da empresa, estimado em cerca de R$ 200 milhões por mês.

Como será a venda da Oi Soluções?

A Oi vai seguir com o processo de venda da Oi Soluções. De acordo com pessoas próximas a negociações em curso, há sete empresas interessadas.

O processo será conduzido pela gestão judicial da companhia, que atualmente responde pela empresa, já que a diretoria e o conselho de administração foram afastados pela Justiça.

Como será o processo de venda de imóveis da Oi?

A Oi ainda possui diversos imóveis. A empresa já tem uma equipe dedicada à venda desses ativos. Muitos já foram vendidos, como o imóvel do Leblon, no Rio de Janeiro, onde funcionava a sede da companhia. Ao todo, a empresa possuía 7 mil imóveis, mas muitos ainda estão envolvidos em processos judiciais.

Como será a transferência dos serviços públicos?

A companhia atende, atualmente, sozinha, 7.500 localidades. Por isso, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e o governo federal vão definir como será feita essa transferência, já que se trata de uma obrigação prevista em acordo firmado entre a Oi e o órgão regulador.

A operadora é a única fornecedora do serviço de orelhões e telefonia fixa individual. A ideia é que, agora, a cobertura passe a ser feita por outra empresa — seja por meio do serviço fixo ou da telefonia móvel, segundo a Anatel.

Como será a transferência de outros serviços prestados a empresas públicas?

O mesmo vale para os serviços de telefones de três dígitos, nos quais a operadora atua no atendimento a polícia, bombeiros e defesa civil, por meio de contratos com essas instituições.

A Oi possui hoje 4.664 contratos firmados com o poder público, em todos os estados e esferas (federal, estadual e municipal), abrangendo órgãos públicos, ministérios, universidades e empresas estatais.

A companhia também é responsável pela conectividade de 13 mil lotéricas da Caixa Econômica Federal.

Quais serviços a Oi ainda presta para o setor público?

Entre os serviços estão cibersegurança, computação em nuvem (cloud), inteligência artificial e internet das coisas (IoT), além de soluções de telecomunicações prestadas ao Poder Judiciário, nas esferas estadual e federal.

Como será o processo de transferência do Cindacta?

No mês passado, a Justiça transferiu a conectividade do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) para a Claro (da mexicana América Móvil), em um processo que ainda deve levar meses, segundo fontes.

Ao exemplificar a complexidade da operação, a Justiça lembrou que a autorização para a transição do serviço exigiu “interface com mais de 100 autoridades civis e militares”.

A Oi atende empresas privadas?

Sim. A Oi mantém quase 10 mil contratos ativos, com fornecimento de dados e voz para diversas empresas de grande porte, como varejistas, companhias aéreas, empresas de economia mista e instituições financeiras.

A Oi ainda oferece serviço de telefonia fixa para pessoas físicas?

Sim. O serviço é oferecido pela Oi Soluções. Trata-se de telefonia via UC4X, uma plataforma de telefonia IP 100% em nuvem, que transforma a linha telefônica fixa tradicional em uma linha virtual.

Atualmente, há poucos clientes, principalmente pequenos empreendedores, fazendeiros, lojistas e comerciantes. A Oi não atua mais no varejo, pois vendeu a operação de telefonia móvel (Oi Móvel), de telefone fixo (Oi Fixo) e banda larga (Oi Fibra, que hoje é Nio)

Veja também