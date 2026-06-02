Falha de comunicação que afetou voos em SP foi causada por problema na Embratel, diz FAB
Operação de voos de/para os aeroportos de Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) ficou suspensa das 9h25 às 10h40
A falha de comunicação que provocou a interrupção temporária das operações aéreas em aeroportos da região de São Paulo na manhã desta terça-feira, 2, foi causada por um problema técnico operacional nos serviços da Embratel, informou a Força Aérea Brasileira (FAB).
Segundo nota divulgada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), a ocorrência afetou as operações entre 9h24 e 10h05, horário de Brasília, período em que houve restrições temporárias nos aeródromos da capital paulista e da região metropolitana.
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"A interrupção temporária das operações aéreas nos aeródromos da região de São Paulo foi motivada por um problema técnico operacional nos serviços da Embratel", informou a FAB.
A operação de voos de/para os aeroportos de Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) ficou suspensa das 9h25 às 10h40.
De acordo com a Aeronáutica, durante a ocorrência, o controle de tráfego aéreo adotou os procedimentos previstos para garantir a segurança das operações.
A FAB afirmou que realizou o sequenciamento das aeronaves em conformidade com todos os requisitos internacionais de segurança de voo.