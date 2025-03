A- A+

Tecnologia Falha global do Chromecast entra no quarto dia e Google pede desculpas aos usuários Empresa afirma ter identificado a causa do problema, mas não informa prazo para solução

No quarto dia da falha global que tirou do ar os aparelhos Chromecast, o Google enviou um pedido de desculpas para usuários por e-mail e informou que identificou a causa do pane.

O dispositivo permite espelhar vídeos, músicas e outros conteúdos de streaming do celular para a televisão.

No último domingo, donos do Chromecast de 2ª geração e do Chromecast Audio começaram a relatar que os aparelhos deixaram de funcionar e passaram a exibir uma mensagem de erro informando que o dispositivo não era confiável.

O problema afetou usuários em diversos países e gerou uma onda de reclamações nas redes sociais.

Em uma nota publicada nesta quinta-feira, o Google afirma que “a equipe identificou a causa do problema que afeta os dispositivos” e está trabalhando “para resolver isso o mais rápido possível”.

A empresa, no entanto, não deu um prazo para que o problema seja solucionado e nem esclareceu o motivo da pane.

Em comunicado, o Google ainda voltou a recomendar que os usuários não restaurem o dispositivo para as configurações de fábrica como tentativa de fazer o aparelho funcionar.

“Se você já realizou uma restauração de fábrica durante a solução de problemas, também pode estar enfrentando um problema em que não consegue reconfigurar seu dispositivo

. A equipe também identificou a causa disso e está trabalhando em uma correção”, afirmou a companhia.

"Lamentamos o transtorno"

Além da atualização publicada no site, o Google também começou a enviar e-mails para os usuários do Chromecast com um pedido de desculpas. “Lamentamos o transtorno e entendemos sua frustração”, afirma a companhia, que acrescenta: “Agradecemos sua paciência enquanto resolvemos o problema”.

A empresa sugere que os usuários acompanhem atualizações sobre a pane na página oficial da empresa.

Modelos mais recentes, como o Chromecast de 3ª geração e o Chromecast Ultra, não foram afetados.

Nas redes sociais, viralizou a teoria de um usuário do Reddit alegando que a falha havia decorrido de um certificado expirado que havia sido incorporado ao Chromecast e que deixou de ser válido em 9 de março, quando o problema começou.

O Google não confirma que esse tenha sido o motivo da falha.

Com uma primeira versão lançada em 2013, o Chromecast se popularizou como uma solução acessível para transformar TVs comuns em dispositivos conectados, permitindo a transmissão de conteúdo diretamente do celular ou computador.

O futuro desses aparelhos foi colocado em dúvida em agosto de 2024, quando o Google anunciou o fim da produção dos Chromecasts.

Em substituição ao Chromecast, a empresa lançou o Google TV Streamer. Na época, a empresa informou que a descontinuação do hardware não afetaria o funcionamento dos dispositivos.

Ao Globo, a big tech reforçou que os aparelhos vão continuar funcionando e receberão atualizações, apesar da falha temporária.

